Başkan Dündar: "Osmangazi'yi, ilçe sınırları ile sınırlandıramazsınız" - Son Dakika

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi, bir milyona yaklaşan nüfusu ile Türkiye'nin 56 ilinden daha büyük bir ilçe. Dolayısıyla 'Osmangazi'yi, Osmangazi sınırları ile sınırlayamazsınız" dedi.

Yeni il yönetimi ile gerçekleşen buluşmada, Osmangazi Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Mustafa Dündar, hayata geçirdikleri projelerin birçoğunun ulusal çapta projeler olduğunu söyledi. Sahip oldukları bütçe disiplini ile Türkiye'nin borçsuz belediyelerinden biri olduklarını belirten Başkan Mustafa Dündar, "Öyle projeler yaptık ki, bunların birçoğu, bırakın Bursa ve Türkiye'yi, uluslararası alanda da ses getirdi. Örneğin Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Güney Kore halkı tarafından Türkiye'de görülmek istenen yerlerin en başında yer alıyor. Yani Türkiye'yi ziyaret eden yabancıların gezip görmek istediği yerler arasına girdi" dedi.

Panoramik müze ile ilgili son günlerde muhalefetin getirdiği eleştirilere de değinen Başkan Mustafa Dündar, "Bizi, müzenin tanıtımı için harcadığımız para konusunda eleştiriyorlar. Verilen ödülleri para ile almakla eleştiriyorlar. Evet, biz UNESCO çatısı altında düzenlenen ve CHP'li, MHP'li, AK Partili belediyelerin de katıldığı bir organizasyonda ödül aldık. Düzenlenen bu tür organizasyonlar için katlım, konaklama ve ulaşım gibi giderler için zaten bir bedel ödenir. Bunu tüm belediyelerden talep ederler. Bizim de Paris'teki organizasyona katılmak için ödediğimiz bu para, çarpıtılarak ödül için ödenmiş gibi gösterilmek isteniyor. Tanıtım çalışmalarına harcanan paralar için bizi suçluyorlar. Bakın, sizlerle açık ve net bir şekilde paylaşıyorum. Biz ödülü Paris'teki UNESCO binasında düzenlenen törenle aldık. Bunun tanıtımı için de Ankara'da havaalanı yolunda kiraladığımız billboardlarda tanıtımını yaptık. Bu tanıtım, ödülün değil, müzenin tanıtımıdır. Ödül araçtır. Bugün, müzemizi dünyanın 127 farklı ülkesinden insan gelip ziyaret ediyorsa, yaptığımız bu ve benzeri tanıtımlar sayesindedir. Bizi eleştirenler harcadığımız 200 bin liraya takılmışlar. Biz, bu şehre, bu ülkeye 40 milyondan fazla para harcayıp böyle bir eser kazandırmışız. Bunun tanıtımı için harcanan 200 bin lira mı çok ? Bizi buradan vurmaya çalışan arkadaşlara şunu söylüyorum, 'Osmangazi'yi, Osmangazi sınırları ile sınırlandıramazsınız.' Bunu da böyle bilsinler. Bu şehir için, bu ülke için, insanımız için hizmet üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren rutin hizmetlerin dışında pek çok ilklere ve enlere imza attıklarını belirten Başkan Dündar, "Yapımı devam eden Osmangazi Meydanı, belediye tarihinin en büyük bütçeli işi. Osmangazi Atletizm Salonu, 72 metre çatı açıklığı ile Türkiye'nin en büyük uluslararası standartlardaki atletizm salonu. Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM)'nde alzheimer hastaları, zihinsel ve bedensel engelliler için günlük bakım hizmeti verilecek. Yine, Türkiye'nin kendi alanında ki ilk tesisi. Bizler, 12 yılda 338 adet park kazandırdık bu şehre. Tüm bu yatırımlar, uygulamış olduğumuz bütçe disiplini sayesinde gerçekleştirilen işler. Kalkıp bizi milletin parasını çarçur etmekle suçluyorlar. Bizim yapmış olduğumuz işlere, onların vizyonu yetmez" dedi. - BURSA