Son Dakika Haberleri: Başkan Dündar personelle bayramlaştı
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Başkan Dündar personelle bayramlaştı

52 dakika önce

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kurban bayramı öncesi son iş gününde belediye personeli ile tek tek bayramlaştı.

Başkan Dündar personelle bayramlaştı, System.String[]
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kurban bayramı öncesi son iş gününde belediye personeli ile tek tek bayramlaştı.

Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi'nin geleneksel bayramlaşma programında belediyenin bütün birimlerinde görev yapan personel ile bir araya geldi. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı bayramlaşma töreninde personel ile tek tek bayramlaşan Dündar, çalışanlara hayırlı bayramlar diledi. Bayramlaşmaya gelen personel çocuklarıyla yakından ilgilenen Dündar, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine huzur, mutluk ve sağlık getirmesini temenni eden Başkan Dündar, "Bayramlar, kavuşmanın, sevincin, barışın ve huzurun hakim olduğu günlerdir. Bu duygularla kurban bayramına hep beraber hep beraber ulaşmanın sevinci içindeyiz. Başta çalışma arkadaşlarım ve aileleri olmak üzere bütün İslam aleminin bayramını tebrik ederim" dedi. - BURSA
Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı, Osmangazi, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:27 Kaynak: İHA
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