Başkan Duran'dan bayramda 34 köye ziyaret - Son Dakika

Bayram ziyaretlerinde Başkan Duran'a, İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Yüksel Şenyurt, Tire Belediyesi Meclis Üyeleri Gökhan Güngör, Yalçın Kaya ve Serhan Aydın da eşlik etti.

Başkan Duran Yeğenli, Eğridere, Osmancık, Çobanköy, Saruhanlı, Kocaaliler, Kireli, Dereli, Kürdüllü, Çiniyeri, Işıklı, Boynuyoğun, Turgutlu, Karateke, Akkoyunlu, Mahmutlar, Eskioba, Alacalı, Kurşak, Yenioba, Yeniçiftlik, Ayaklıkırı, Hasançavuşlar, Üzümler, Küçükkale, Büyükkale, Çayırlı, Peşrefli, Gökçen, Kızılcahavlu, Kahrat, Sarılar, Kırtepe ve Yenişehir Köylerini ziyaret etti.

Ziyaret ettiği köylerde muhtarlar ve vatandaşlarla bayramlaşan Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Fırsat bulduğu her zaman köyleri ziyaret ettiğini ifade eden Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran "Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın seçimden seçime hatırlanmayacağını söylemiştik. Bayramlarda ve özel günlerde sürekli onlarla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımızla da sürekli temas halindeyiz. Bayram boyunca bizlere yakın ilgi ve alaka gösteren herkese teşekkür ederim "dedi.