Başkan Duranay'dan esnafa destek talebi - Son Dakika

Başkan Duranay'dan esnafa destek talebi

29.04.2021 13:35
Başkan Duranay'dan esnafa destek talebi, System.String[]

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, 'Tam Kapanma Tedbirleri' ile ilgili yaptığı açıklamada, esnafa destek talebinde bulundu.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, 'Tam Kapanma Tedbirleri' ile ilgili yaptığı açıklamada, esnafa destek talebinde bulundu.

Başkan Ziya Duranay, Covid-19 virüsünün başlangıcından bu güne kadar bir çok kısıtlamalarla karşı karşıya kalan esnafların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tam kapanma kararıyla 17 gün boyunca iş yerlerinin kapalı kalacağını söyledi.

Bayram ümidi yaşayan küçük esnafın alınan kararla tam bir şok yaşadığını dile getiren Duranay, kısıtlamalarda hafta içi gece, hafta sonu ise tam gün yasaklarla can çekişen esnafların artık ne yapacaklarını bilemez durumda olduğunu söyledi.

Başkan Duranay, "Bu güne kadar bir umutla bayram için hazırlık yaparak çek senetle borçlanarak mal alımı yapan konfeksiyon ve ayakkabı giyim sektörü esnaflarımızın alınan tam kapanma kararıyla çaresiz bir şekilde karar kara düşünmektedir. Bayram sonuna kadar satamadıkları mallar sezonunu geçerek ellerinde kalacak ve iflasla karşı karşıya kalacakları kaçınılmazdır. Bir çok esnaf bayrama göre kendisini ayarlıyor, ay sonu günü gelen ödemelerini yapamayacak. Adam alacağından vazgeçmeyecek haklı olarak. Bankaların açık olması nedeniyle ödeme zorluğu çekecek esnaflarımız protesto yiyecek, sicilleri bozulacak, hiç bir krediden faydalanmayacak. Bunun yanında dükkan kiraları çalışıyor, her şeyi bir kenara koyduk boğaz derdimiz var 17 günlük kapanmadan bahsediyoruz, esnaflarımız günü birlik kazancıyla geçimini sağlamakta, evimizi nasıl geçindireceğiz.

Memleketin her yerine açılmasına izin verilen üç harfli zincir marketler yalnızca gıda ürünlerini satması gerekirken hemen hemen tüm sektörlerden ürün, malzemenin satışı yapmaktadır. Ancak, ayakkabıcı, konfeksiyoncu, zücaciye, elektronik malzeme, nalburiye, beyaz eşya satışını yapan esnaflarımız kapatılarak adaletli olmayan bir karar alınmıştır. Bu marketler açık biz neden kapalıyız, vakit öldürme yeri haline gelen bu marketler yalnız Pazar değil tüm kısıtlama günlerinde kapatılması elzemdir.

Bu marketler güzide küçük esnaflarımızı gün be gün yutmakta ve bitişlerine sebep olmaktan geri durmamaktadırlar. Bir türlü Perakende Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda esnaf lehine düzenleme yapılamadı. Zaten bugüne kadar zar zor kredi ile döndürmeye, ayakta kalmaya çalışan bu esnaflarımız günah keçisi durumuna sokuldu.

Ayrıca kısmi ve tam kapanma döneminde vatandaşlarımız olsun kamu da tam kurallara riayet etmemektedirler. Kongreler, fuarlar yapılıyor, fabrikalarda binlerce kişi bir arada çalışıyor, vaka sayıları da arttığında esnaflarımız kapanıyor. Tüm esnaflar Turizm'e kurban edildi, diye söylentiler dolaşıyor. Biz bundan çok rahatsız oluyoruz. Devletimiz, bizlerin yanında olduğunu hissettirecek. Keşke öncede haber verilseydi esnaflarımız bu kadar borca girip mal almazdı. Esnaf la ilgili bir karara varılacak ise neden esnaf teşkilatımızın Genel Başkanı bu kurul toplantısına davet edilmez" dedi.

Duranay, taleplerini de dile getirerek, "Esnaf ve sanatkarlarımızın gelir vergisi, stopaj vb. gibi tüm vergilerden muaf olması, elektrik, su, doğal gaz gibi enerji girdilerinin geçici olarak devletimizce finanse edilmesi gerekir. Tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanlara ekonomik destek verilmelidir. Tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanlarının SGK primlerinin devletimiz tarafından karşılanmalıdır. Esnaf ve sanatkarlarımızın borçlarının süresiz ve faizsiz olarak ertelenmesi, ödenemeyen vergi borçlarının, geçmiş kredi borçlarının ve bankalara olan tüm borçlarının faizsiz olarak ertelenmelidir. Söz konusu pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntıya giren ve daha önce yararlandıkları yapılandırmaları bozulan esnaf ve sanatkarlarımıza yeni bir yapılandırma hakkının acilen sağlanması, ticari araçların kullandığı akaryakıt fiyatlarında ÖTV ve KDV indirimi sağlanmalıdır. Salgın sona erip piyasa normalleşene kadar desteklerin sürdürülmesi, esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanlara COVID- 19 aşısında öncelik tanınması, kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişletilerek, yeni başvurulara imkan tanınmalı, tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında kalan esnaf ve sanatkarlarımıza nakdi destek sağlanmalıdır. Mücbir sebep olduğu için esnaflarımıza bu destek taleplerinin bir an önce gerçekleştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Esnaflarımızın yanında çalışanları da mağdur. Esnaflarımıza ve çalışanlarımıza en kısa zamanda destek verilmesi gerekiyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Duranay'dan esnafa destek talebi

Esnaf ve Sanatkarlar, Koronavirüs, Adıyaman, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Duranay'dan esnafa destek talebi - Son Dakika


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