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Başkan Durmuş'tan Şahinbey'in spor tesislerine tam not

11 dakika önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'a Şahinbey ilçesinde yaptırılan tenis sahalarını gezdirdi.

Başkan Durmuş'tan Şahinbey'in spor tesislerine tam not, System.String[]
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'a Şahinbey ilçesinde yaptırılan tenis sahalarını gezdirdi.

2019 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası için Gaziantep'e gelen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'u ağırlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'nin en büyük parkı olan Yeşilvadi Millet Bahçesi'nde ulusal ve uluslararası turnuvaların düzenlenebileceği tenis kompleksinin yapımı ile ilgili istişarede bulundu.

"Başkan'ın Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor için güzel düşüncelerini destekliyoruz"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na böyle güzel spor alanları oluşturduğu için teşekkür ediyorum. Kendisini belediyecilik anlamında ve sporcu kimliğiyle yakından takip ediyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, Yeşilvadi Millet Bahçesi'nde çok güzel spor alanları yapmış. Bu spor alanları içerisinde tenis için alanlar oluşturulacak bunun için birlikte incelemelerde bulunduk. Başkan Mehmet Tahmazoğlu sporun gelişmesi için çocukların okula başlamadan önceki sürecinden üniversiteye kadar olan güzel düşüncelerini görünce spor adamı olarak kayıtsız kalmadık. Spor için muhteşem alanlar oluşturmuş. Buraya yapılacak tenis kompleksiyle ulusal ve uluslararası turnuvalar düzenlenebilir. Bu sayede Gaziantepli gençlerimizde Dünyanın her yerine açılabilecek bir kapı oluşacak. Biz de Türkiye Tenis Federasyonu olarak Başkanımızın bu güzel düşüncelerini destekliyoruz" dedi. - GAZİANTEP
Şahinbey, Türkiye, Tenis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:38 Kaynak: İHA
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