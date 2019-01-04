Başkan Dursun Ay Evleri Yanan Aileyi Ziyaret Etti

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde sabah saatlerinde evleri yanarak kül olan aileyi Düzce belediye Başkanı Dursun ay ziyaret etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde sabah saatlerinde evleri yanarak kül olan aileyi Düzce belediye Başkanı Dursun ay ziyaret etti. Başkan Dursun Ay, mağdur olan Çakmakçı ailesinin evinin tadilatı ve iş için söz verdi.



Aziziye Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen yangında 3 kişilik Çakmakçı ailesinin evi yanarak kül oldu. Evin reisi olan Fedai Çakmaçı'nın 1 oğlu olduğu ve eşi ile birlikte işsiz oldukları öğrenildi. Bunun üzerine yangının yaşandığı Aziziye Mahallesi'ne giden Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, evi yanan aileye evlerini yenileme ve iş sözü verdi.



Başkan Dursun Ay, "Arkadaşımız daha önce Düzce Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak geçici hizmetle çalışıyormuş. Süresi dolduğu için işten çıkarılmış. Ancak biz kendisine yeni bir iş bulacağız. Evlerini de en kısa sürede yaptıracağız. Bu süre içerisinde aileye ev kiralayacağız ve evleri yapılana kadar o evde ikamet edecekler. Devletimiz her zaman mağdur olanların yanındadır. Bizde elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.



Başkan Dursun Ay'ın sözleri acılı aileyi ise mutlu etti. - DÜZCE

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