Başkan Dursun Ay Oyunu Kullanmaya Eşi ile Geldi
15 dakika önce
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay oyunu kullanmaya eşi Nursel Ay, oğlu Muhammed Emin Ay ile birlikte gelerek kullandı.
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dursun
Ay oyunu kullanmaya eşi Nursel Ay, oğlu Muhammed Emin
Ay ile birlikte gelerek kullandı.
Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de oy kullanma işlemleri devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Dursun'da oyunu kullanmak için eşi Nursel Ay, oğlu Muhammed Emin Ay
ile birlikte Adnan Menderes
Meslek ve Teknik Anadolu Lisesine geldi. Başkan Ay, ilk olarak vatandaşlarla sohbetti ardından oyunu kullanmaya geçti. Başkan Dursun Ay ve ailesi 1092 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Başkan Ay, "Sonucun ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:59 Kaynak: İHA
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