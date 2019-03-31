Son Dakika Haberleri: Başkan Dursun Ay Oyunu Kullanmaya Eşi ile Geldi

Başkan Dursun Ay Oyunu Kullanmaya Eşi ile Geldi

15 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay oyunu kullanmaya eşi Nursel Ay, oğlu Muhammed Emin Ay ile birlikte gelerek kullandı.

Başkan Dursun Ay Oyunu Kullanmaya Eşi ile Geldi, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay oyunu kullanmaya eşi Nursel Ay, oğlu Muhammed Emin Ay ile birlikte gelerek kullandı.

Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de oy kullanma işlemleri devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Dursun'da oyunu kullanmak için eşi Nursel Ay, oğlu Muhammed Emin Ay ile birlikte Adnan Menderes Meslek ve Teknik Anadolu Lisesine geldi. Başkan Ay, ilk olarak vatandaşlarla sohbetti ardından oyunu kullanmaya geçti. Başkan Dursun Ay ve ailesi 1092 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Başkan Ay, "Sonucun ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:59 Kaynak: İHA

Adnan Menderes, Muhammed Emin, Mustafa Dursun, Düzce, Güncel
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