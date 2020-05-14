Başkan Dursun, muhtarlarla canlı yayında görüştü - Son Dakika

Sultangazi Belediye Başkanı Av Abdurrahman Dursun, iftar sonrası Sultangazililerle online buluştu. Başkan Dursun, kendi hesabından yaptığı canlı yayınla Malkoçoğlu Mahallesi, Yayla Mahallesi ve Yunus Emre Mahallesi muhtarlarını ağırladı. Mahalle mahalle yapılan projeleri anlatan Başkan Dursun, sorulara da yanıt verdi.



Sultangazi Belediyesi, korona virüs nedeniyle Ramazan etkinliklerini sosyal medya ve YouTube kanalı üzerinden sürdürüyor. Bu süreçte, Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, online olarak Sultangazililerle buluşmaya ve onların sorularını yanıtlamaya devam ediyor.



Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, kendi hesabından yaptığı canlı yayında bir kez daha mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Dursun, Malkoçoğlu Mahalle Muhtarı Ali Erzen, Yayla Mahallesi Muhtarı Hasan Mutlu ve Yunus Emre Mahalle Muhtarı Murat Tanrıverdi'nin soru ve önerilerini yanıtladı.



Korona virüs sürecinde ilçe genelinde neler yapıldığını anlatarak sözlerine başlayan Başkan Dursun, mahalle mahalle yapılan projeler hakkında detaylı bilgi verdi. Başkan Dursun, sosyal medya üzerinden vatandaşın sorduğu sorulara da cevap verdi.



"72 günde 19 derslikli okul inşa ettik"



Yayla Mahallesi Muhtarı Hasan Mutlu, mahallelerindeki okul sıkıntısını giderdiği için Sultangazi Belediyesi adına Başkan Av. Abdurrahman Dursun'a teşekkürlerini iletti. Başkan Dursun, öğrencilerin öğretim gördüğü prefabrik binanın sağlık koşullarına elverişli olmadığını belirterek, "Söz verdiğimiz gibi göreve geldiğimizde ilk işimiz Yayla Mahallemizin okul problemini halletmek oldu. Hukuki problemlerin üstesinden gelerek prefabrik binanın yıkılmasının ardından 72 gün gibi kısa bir sürede 19 dersliği, atölyeleri ve sosyal alanları olan bir okul inşa ettik. Hamit Süreyya Eremsel İlk/Ortaokulu eğitime verdiğimiz önemin de kanıtıdır" dedi.



Yayla Mahallesine fen lisesi müjdesi



"Eğitim önceliğimizdir" diyen Başkan Dursun, Yayla Mahallesine bir okul müjdesi daha verdi. Başkan Dursun, "İl Eğitim Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte Yayla Mahallemize Fen Lisesi inşa edeceğiz. İnşallah Sultangazi'nin ilk Fen Lisesi Yayla Mahallemiz'de olacak. Spor salonu, anaokulu, atölyeleri ile birlikte dört dörtlük bir kompleks inşa edeceğiz" diye konuştu.



Yunus Emre Mahallesi'ne ışıklandırma çalışması



Muhtar Murat Tanrıverdi'nin sorusu üzerine Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Yunus Emre Mahallesi'nde Adem Yavuz ve Murat Celep Caddelerine ışıklandırma çalışmalarının yapılacağını, modern aydınlatma direkleriyle caddelerin estetik bir görümüne kavuşacağını belirtti.



"Sular Vadisi'nin Devamını yapacağız"



Başkan Dursun, Yunus Emre Mahallesi'nde yeni parkların yapılacağını da söyledi. Yunus Emre'ye Sular Vadisi adını verdiğimiz, içinde oyun ve spor gruplarının olduğu çok güzel bir park kazandırdık. Parkın devamını yaparak daha da büyüteceğiz" diye konuştu.



Cephe düzenleme çalışmaları yapılacak



Malkoçoğlu Mahalle Muhtarı, mahallenin bazı noktalarının metruk göründüğünü belirterek bununla ilgili neler yapılabileceğini sordu. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, sadece Malkoçoğlu Mahallesi ile sınırlı kalmayacak şekilde kentsel tasarım kapsamında binaların cephe düzenleme çalışmalarının yapılacağını söyledi.



"15 mahalleye kütüphane"



"Kütüphanesiz mahalle bırakmayacağız" diyen Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 15 mahallenin de kütüphanesi olacağını söyledi. Başkan Dursun, "Bunlardan iki tanesini en kısa zamanda Yayla ve Malkoçoğlu mahallelerimize inşa ediyoruz" diye konuştu. Başkan Dursun'un ilçedeki mahalle muhtarları ile birlikte yaptığı online yayınlar devam edecek. - İSTANBUL