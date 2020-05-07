Başkan Dursun, muhtarlarla online yayında buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Dursun, muhtarlarla online yayında buluştu - Son Dakika

Başkan Dursun, muhtarlarla online yayında buluştu

6 saat önce

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, iftar sonrası online olarak Sultangazililerle buluştu.

Başkan Dursun, muhtarlarla online yayında buluştu, System.String[]

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, iftar sonrası online olarak Sultangazililerle buluştu. Başkan Dursun, kendi hesabından yaptığı canlı yayında bu hafta Sultançiftliği, Uğur Mumcu, Gazi Mahallesi, 50. Yıl ve Cumhuriyet Mahallesi muhtarlarını ağırladı. Muhtarların soru ve taleplerini dinleyen Başkan Dursun, vatandaşın merak ettiği konulara da yanıt verdi.

Sultangazi Belediyesi, korona virüs nedeniyle Ramazan etkinliklerini sosyal medya üzerinden sürdürüyor. Bu süreçte, Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, online olarak Sultangazililerle buluşmaya ve onların sorularını yanıtlamaya devam ediyor.

Başkan Dursun, kendi hesabından yaptığı ve Sultangazi Belediyesi Nikah ve Düğün Sarayı'nda gerçekleştirilen canlı yayında bu kez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Yayına Sultançiftliği Mahalle Muhtarı Ali Özkan, Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Mehmet Ay, Gazi Mahallesi Muhtarı Ümid Doğan, 50. Yıl Mahalle Muhtarı Emrullah Özdemir ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Çiğdem Özkan katıldı. "Muhtarlar bizim sokaktaki gözümüz kulağımız" diyen Belediye Başkanı Av. Başkan Dursun, muhtarların soru ve önerilerini dinlerken, mahallelerde yapılan projeleri de detaylı olarak anlattı. Başkan Dursun, vatandaştan gelen soruları da tüm içtenliğiyle yanıtladı.

"Birçok ihtiyaç tek binadan karşılanabilecek"

Başkan Dursun, Uğur Mumcu Mahallesi'ne yapılan Taziye Evi ve Hizmet Binası hakkında detaylı bilgi verdi. Uğur Mumcu Taziye Evi ve Hizmet Binası'nın bölgenin birçok ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte olduğunu belirten Başkan Dursun, "Taziye geleneğini yaşatırken, tek binada vatandaşımıza birçok hizmeti sunuyoruz. Kadın spor merkezi, kütüphane, derslik, muhtarlık hizmeti, kadın-erkek taziye kabul alanları ve mescitlerin bulunduğu hizmet binamızın en kısa zamanda tamamlanmasını planlıyoruz" diye konuştu.

"Prestij caddelerine devam"

"15 Mahallemize eşit hizmet götürmek bizim görevimiz" diyen Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Gazi Mahallesi Muhtarı Ümid Doğan'ın sorusu üzerine prestij cadde projesinin devam edeceğini belirtti.

"SU-MEKAN kadınlara destek oluyor"

Başkan Dursun ayrıca Gazi Mahallesi'nde bulunan Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi (SU-MEKAN) ile çok önemli bir hizmet sunduklarının altını çizdi. Kadınlara yönelik kültürel, eğitsel ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirildiği SU-MEKAN'da kadınların ev ekonomisine katkıda bulunmalarına imkan tanındığı da belirtildi.

Esentepe'te dev kompleks

Başkan Dursun, Esentepe Mahallesi'ne yapılacak olan dev kompleksin ayrıntılarını paylaştı. Havuzdan kadın spor merkezine, e-spor odasından çocuk oyun alanlarına, kütüphaneden bilgisayar odasına kadar bünyesinde birçok hizmeti barındıran kompleksin 2021 yılı içerisinde tamamlanacağını söyledi.

"Güzel bir eser bırakacağız"

50. Yıl Mahallesi'nde bulunan Orhangazi İlkokulu ve Ortaokulu'nun bahçesine yapılan spor salonundan bahseden Başkan Dursun, projenin tamamen belediyenin bütçesiyle yapıldığının altını çizdi. Başkan Dursun, "fitness salonunun da olduğu spor salonumuz, öğrencilerin ve mahallelilerin hizmetine sunacağımız güzel bir hizmet olacak" diye konuştu.

"Işıklandırma çalışmalarına devam"

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Çiğdem Özkan'ın sorusu üzerine Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Cumhuriyet Mahallesinde ışıklandırma çalışmalarının da devam edeceğini belirtti. Modern aydınlatma direklerinin konulacağı çalışmaların ilçenin tüm mahallelerinde uygulanacağını ifade etti.

Sultançiftliği hizmet tesisleri

Sultançiftliği Mahallesi'nde bulunan Mahalle hizmet tesislerinin vatandaşa birçok hizmet verdiğini belirten Başkan Dursun, " Özellikle tesisimizde bulunan kadın spor merkezi, onların rahatça spor yapmalarına imkan tanıyor. Tesisin alt katında bulunan kapalı pazar alanı, vatandaşımızın olumsuz hava şartlarından etkilenmeden alışveriş yapmasını sağlarken tesisimizde; aile sağlık merkezi, kütüphane yer alıyor" dedi.

Saat kulesi ve kitap kafe

Başkan Dursun, Sultangazi'nin 15 mahallesine çocukların derslerini çalışıp aynı zamanda kaliteli zaman da geçirebilecekleri kitap kafeler kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Dursun, mimarisiyle Sultangazi'ye yakışacak olan saat kulesinin de en kısa zamanda Ahmet Yesevi Caddesi'ne kazandırılacağını belirtti.

Başkan Dursun Ramazan boyunca, ilçedeki muhtarlarla birlikte canlı yayında, sosyal medya hesapları üzerinden ilçe sakinleri ile bir araya gelmeye devam edecek. - İSTANBUL

Abdurrahman Dursun, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 04:12 Kaynak: İHA


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