Başkan Dursun, radyo programcıları ile sabah sporunda buluştu - Son Dakika

- Başkan Dursun, radyo programcıları ile sabah sporunda buluştu

Sultangazi Belediye başkanı radyo programcıları ile sosyal mesafeli sporu gerçekleştirdi

İSTANBUL - Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Mimar Sinan Kent Ormanı'nda radyo ve televizyon programcılarıyla sosyal mesafeli sabah sporu gerçekleştirdi.Radyo ve televizyon programcıları, doğanın kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, korona virüs önlemleri çerçevesinde radyo ve televizyon programcılarıyla bir araya geldi. Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak basın çalışanlarıyla sabah yürüyüşü gerçekleştiren Başkan Dursun, daha sonra tesislerde bulunan at çiftliğini gezdi.

Temiz havada gerçekleştirilen programda sabah kahvaltısı sonrasında toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. Tüm İstanbulluları sağlık için, korona virüse karşı gelebilmek adına boş zamanlarında kent ormanlarında sabah yürüyüşlerine davet eden radyo ve televizyon programcıları, doğanın kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Hafta sonu yürüyüşlerine tüm vatandaşları beklediğini aktaran Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Hafta sonları rutin yürüyüşlerimiz var. Bugün de onlarla birlikteyiz. Biraz havanın soğuk olduğu bir ana denk geldik. Her yönüyle güzel Sultangazi Kent Ormanı'mız. Yağmurlu, bulutlu veya güneşli de olsa her şeyiyle güzel. Hem Sultangazilileri hem de bütün İstanbulluları bu güzellikleri yaşamaya davet ediyoruz. Sultangazi'de hep birlikte daha iyi işler başarmak adına sizleri de davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

İnsanların sağlık için yürümeleri gerektiğini ifade eden Number 1 Türk FM radyo programcısı Kadir Çetin, "İnsanların Pazar günleri yapması gereken en iyi şeylerden birisi en yakın kent ormanlarına gidip sabahları güne ormanda yürüyüşle, muhteşem bir havayla başlangıç yapması" dedi.

Doğa yürüyüşleriyle teknolojinin egemenliğinden kurtulmanın gerektiğini söyleyen Best FM radyo programcısı Cem Arslan, "Denize, ormana, toprağa, oksijene hasret kaldığımız günlerde böyle bir aktivite çok iyi oldu. Teknolojinin bizi ele geçirdiği bu günlerde böyle bir doğa aktivitesi yapmak çok iyi olur" ifadelerini kullandı.