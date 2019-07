Başkan Dutlulu, 100 günlük faaliyetini açıkladı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla ağırladığı Akhisarlı gazetecilere göreve geldiği 100 günlük süredeki faaliyetlerini açıkladı.Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Akhisarlı gazetecilerle kahvaltıda buluştu. Basın emekçilerinin günlerini kutlayan Başkan Dutlulu, 31 Mart seçimlerinden itibaren göreve geldikleri 100 günlük sürede yaptıkları faaliyetleri açıkladı. İlk olarak gazetecilerin bayramını kutlayan Dutlulu, "Basında sansürün kaldırılışının 111. Yıl dönümünde meslek ilkeleri doğrultusunda haber alma özgürlüğünü yerine getirmek adına gece-gündüz, yağmur-çamur demeden koşturan, en doğru bilgiyi, tarafsız ve objektif bir şekilde ulaştırmak için çalışan basın mensuplarımızın yaptıkları görevin kutsallığının farkındayız. Özgürlüğü kısıtlanan gazeteciler olmak üzere tüm basın çalışanlarının Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlarım" dedi.100 günlük süre içerisinde yürüttükleri faaliyetleri açıklayan Başkan Dutlulu, "Adaletli, şeffaf, tasarrufa dönük, sosyal ve katılımcı belediyecilik anlayışı ile Akhisar'da yıllardır yapılmayanları hayata geçirerek, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin idarecilikte ne kadar başarılı olabileceğini halkımıza gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz.İlk hizmetimiz, vatandaş ile belediye arasındaki iletişimi güçlendirerek Akhisar Belediyesi'ni halkın belediyesi haline getirmek oldu. 31 Mart seçimlerinden önce bizim için 'Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa çalışamaz' diyenlerin aksine büyükşehir ile koordinasyonumuzu çok iyi şekilde sağladık. Belediyemiz bünyesinde açılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezi de bunun en büyük kanıtıdır" dedi."3 milyon lira tasarruf sağladık"Akhisar Belediyesi bütçesinde tasarruf sağladıklarını söyleyen Başkan Dutlulu, "Göreve geldiğimiz andan itibaren Akhisar Belediyesi'nin, şeffaf, ulaşılabilir, adil ve katılımcı bir yönetim sistemi ile ilerlemesi amacıyla çalışıyoruz. Akhisar Belediyesi'nin mali bütçesini tamamen şeffaf bir şekilde halkımız ile paylaştık. 100 günlük süre içerisinde tasarruf tedbirleri kapsamında 3 milyon liraya yakın tasarruf sağladık. Bunun yanı sıra Belediye Meclisi'mizde alınan kararları kapalı kapılar ardından değil, vatandaşlarımızın ekranları başından ve sosyal medyadan kolayca ulaşabileceği canlı yayınlar ile halkımıza sunduk. Ayda 1 kere yaptığımız soru-cevap canlı yayınlarını Akhisar'da ilk defa yapan Belediye Başkanı olarak tarihe geçmenin de mutluluğu içerisindeyim. Şeffaf yönetim anlayışı her zaman bizim çizgimiz olacaktır" dedi.Sosyal belediyecilik anlamında yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgi veren Dutlulu, "Sosyal hizmetler kapsamında, engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımız çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine akülü engelli araçlarını teslim ettik. Akhisar Belediyesi olarak, şehirde yaşayan yaşlı, ağır engelli, kısmi felçli ve kanser gibi sürekli tedavi gerektiren vatandaşlarımızı, evlerinden sağlık kuruluşlarına ulaşımlarını mesai gözetmeksizin ücretsiz şekilde sağlıyoruz. Onlardan aldığımız hayır duaları ile işimize daha çok odaklanıyor ve vatandaşlarımızın sağlığı için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ramazan ayı boyunca her gün ücretsiz olarak kurduğumuz iftar sofralarımızda yaklaşık 1000 (bin) kişiye iftar yemeği verildi. Paylaşmanın, sevginin ve dayanışmanın arttığı Ramazan ayı içerisinde 1500 ihtiyaç sahibine de gıda yardımı yapıldı" diye konuştu.Akhisar'ı kültürel anlamda tanıtmak amacıyla yürüttükleri çalışmalara devam edeceklerini belirten Başkan Dutlulu, "Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında şehrimizde faaliyet gösteren ekiplere yurt dışında Akhisarımızı temsil etmek için destek verildi. Belediyemiz tarafından organize edilen Açık Hava Sinema etkinlikleri kapsamında her pazartesi ve perşembe günü gölet alanında halkımıza ücretsiz sinema gösterimi sunuluyor. 560 yıllık bir tarihe sahip, ülkemizin en köklü ikinci festivali olan Çağlak Festivali'ni şehrimize yakışır bir şekilde geleneğimizi sürdürerek gerçekleştirdik. Ayrıca yaz aylarımızı daha eğlenceli hale getirmek adına önümüzdeki günlerde halk konserleri etkinliğimizi hayata geçireceğiz. Akhisarımızın yerel sanatçıları ve grupları haftanın bir günü, şarkılarını Akhisarlılar için seslendirecek. Halkımız hem müziğe doyacak hem de aileleri ve sevenleriyle keyifli vakit geçirecek. Turizm'de şehrimizin ekonomisine katkı sağlayacak Thyateira (Tepe Mezarı) içerisinde bulunan Roma dönemine ait sütunlu caddenin ayağa kaldırılması çalışması titizlikle devam ediyor. Bunun yanında eski devlet hastanesinde bulunan alanda da kazı çalışmaları sürdürülüyor. Yabancı turistleri şehrimizde daha uzun süre misafir etmek adına çalışmalarımızı hızlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.Kırsal mahallelere yapılan çalışmaları anlatan Dutlulu, "Kırsal Mahallelerimiz de kısa süre içerisinde bekledikleri yatırımlara kavuştu. Muhtarlık binaları, mahalle fırınları, çeşmeler, umumi tuvaletler, çocuk oyun parkları, yol istinat duvarı yapım çalışmaları, mahalle giriş tak yapım, onarımları ve bakımları ekiplerimizce hızlı bir şekilde yapıldı. Belediyemiz sorumluluk alanında olan 95 kırsal mahallemizin 51'inin arazı yollarının bakım ve onarım çalışmaları greyder ile yapılmıştır. Günde 10 saat olmak üzere haftanın 6 günü kırsal mahallelerimizin ihtiyaçları karşılanmaktadır. Akhisar'ın en büyük problemlerinden birisi haline gelen sahipsiz sokak hayvanları konusunda harekete geçerek, hayvanlar için doğal yaşam alanı projesinin ilk adımlarını attık. Bu kapsamda Akhisar Belediyesi öncülüğünde başlatılan bu proje, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve bölgemizdeki Hayvan Hakları Dernekleri ile koordine bir şekilde ilerleyecek. Hem minik dostlarımız hastalık, trafik ve yemek bulma derdinden kurtulacak hem de vatandaşlarımızın huzurlu olmaları sağlanacak. Öte yandan, Akhisar Belediyesi'nin, hayvanseverler için evcil köpeklerini rahat bir şekilde ve kimseyi rahatsız etmeden gezdirebilmeleri için Akhisar'da bir ilke imza atarak oluşturduğumuz Köpek Parkı vatandaşlar tarafından olumlu geri dönüşler aldı" dedi.2 ayda 34 mahallede bakım ve onarım çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Dutlulu, "2 aydır aralıksız süren çalışmalar kapsamında 34 mahallede bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı ve ayrıca 2 adet daha greyder iş makinası kiralanarak araç filosu 4'e yükseltildi. Özellikle ağır kış koşullarının yaşandığı bölgelerdeki arazi yollarının bakım onarımı ivedilikle yapıldı. 100 günlük görev süremiz boyunca, 11 bin m2'lik alan içerisinde toplamda 2 bin 100 tonluk asfalt malzemesi kullanılarak, kentimizde trafiği olumsuz etkileyen ve acil müdahale edilmesi gereken birçok bozuk yol tarafımızca düzeltilmiştir. Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce belirlenen güzergah doğrultusunda asfaltlama çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Bunların yanı sıra bin 500 metrekarelik alanda da beton parke kaldırım çalışması ve tamiratı yapılmıştır. Birçok mahalleyi beton parke taşı hizmeti ile tanıştıran Akhisar Belediyemiz, aynı titizlikle çalışmalarını sürdürmektedir. 100 günlük süre içerisinde yaptığımız asfalt çalışması Akhisar'ın son 5 yılında yaptığı asfalt kaplama oranından daha fazladır. Bu kapsamda 59 bin metrekarelik alanda toplamda 11 bin 340 ton malzeme kullanarak asfalt kaplama çalışması yaptık. Yaptığımız asfalt çalışmaları vatandaşlarımız ve esnaflarımız tarafından oldukça takdir toplamıştır. Bizlere çalışma azmi ve motivasyonu kazandıran da vatandaşlarımızın yaptığı olumlu geri dönüşler ve yorumlardır. Daha güzel bir Akhisar için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir" dedi.Akhisar'daki tüm park ve bahçelerin bakımdan geçirildiğini belirten Başkan Dutlulu, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekipler bu 100 günde tüm parkların bakım ve onarımını baştan aşağı elden geçirdi ve sürekli olarak bakımlarını yapmaya devam ediyor. Atatürk Mahallesi'nde vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda temellerini attığımız 2 bin 500 metrekarelik park alanında çalışmalar hızla sürerken, engelli bireylerimizin güvenli bir şekilde oyun oynayarak keyifli vakit geçirebilecekleri Türkiye'ye örnek olacak parklarımızdan biri önümüzdeki aylarda Akhisar Belediyesi tarafından halkımızın hizmetinde olacak. Çağlak Futbol Sahası çim ekimi yapılarak burada amatör spor kulüplerinin antrenman yapma imkanı sağlandı. Ayrıca yaz aylarında vatandaşlarımızın vazgeçilmez sosyal alanı olan Gölet alanında sürekli temizlik ve bakım çalışmaları aralıksız yapılıyor" ifadelerini kullandı.Akhisar'da temizlik seferberliği başlattıklarını dile getiren Başkan Dutlulu, "Akhisar'da temizlik bilincinin gelişmesini sağlamak ve halkımızı bu konuda bilinçlendirmek amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü'müz çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda cam ve şişe kumbaraları aracılığıyla 100 günde toplamda 450 bin kilogram cam şişe toplanmış ve geri dönüşüm adına büyük bir adım atılmıştır. Şehrimizde bulunan konut, işyeri, kamu kurum ve kuruluşlarından çıkan evsel ve büro atıklarının günlük miktarı 165 ton olmak ile beraber, merkez cadde ve sokaklarımız üç adet vakumlu süpürge aracı, el ekipleri ile kaldırımların yıkanması ve yol temizliği titizlikle yapılmaktadır. Yaz aylarında kötü koku ve haşere oluşumuna neden olan kirli çöp konteynerleri, oluşturulan özel temizlik ekipleri ile birlikte sürekli olarak temizlenmektedir. Bunun yanı sıra çevre temizliği için farkındalık oluşturmak amacıyla şehrimizin bazı noktalarında pankartlar asılarak, halkımızın çevre temizliğine daha duyarlı hale gelmesi için çalışma yapıldı. Daha temiz bir Akhisar hedefiyle çıktığımız bu yolda, çalışmalarımızın artarak devam edeceğinin halkımız tarafından bilinmesini isterim" dedi.Açıklamaların ardından bir süre basın mensupları ile sohbet eden Başkan Dutlulu, daha sonra onlarla hatıra fotoğrafı çekildi. - MANİSA