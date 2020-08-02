Başkan Dutlulu: Akhisarspor Süper Lig'e alınmalı

AKHİSAR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı kararın ardından açıklama yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Mağduriyet giderilmek isteniyorsa, Play-off oynayıp çıkamayan 3 takım da Süper Lig'e alınsın" dedi.

TFF'nin pandemi sebebiyle ligden düşmeyi kaldırması kararı üzerine, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Dutlulu, TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Akhisarspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'un birlikte Süper Lig'e yükselmesi gerektiğini söyledi.

Pandemiden Akhisarspor'un da olumsuz etkilendiğini hatırlatarak TFF'nin aldığı kararı eleştiren Başkan Dutlulu, "Futbol otoritelerine göre pandemi düşenler için sorun ama çıkamayanlar için değil. Böyle bir adalet yok. Akhisar'ın hakkını kimsenin yemesine izin vermeyeceğiz. Akhisarspor ve Bursaspor Süper Lig'e alınmalı!" Başkan Dutlulu, sözlerini şöyle tamamladı;

"Bazıları rahatsız olacak ama madem mağduriyet gidermek istiyoruz, Play-off oynayıp çıkamayan 3 takım da Süper Lig'e alınsın. Seneye 5 takım düşsün. Alt ligde Manisa FK, 1. Lig'de Akhisar, Adana Demir ve Bursa'nın hakkı yenmiştir. Telafi olacaksa üçü beraber düşünülmelidir."