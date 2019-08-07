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Başkan Dutlulu, bayram öncesi şehit yakınları ile yemekte buluştu

52 dakika önce

Akhisar Belediyesi Kurban Bayramı öncesi protokol üyeleriyle birlikte şehit aileleriyle yemekte buluştu.

Başkan Dutlulu, bayram öncesi şehit yakınları ile yemekte buluştu, System.String[]
Akhisar Belediyesi Kurban Bayramı öncesi protokol üyeleriyle birlikte şehit aileleriyle yemekte buluştu.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun ev sahipliğini yaptığı Kurban Bayramı öncesi protokol üyeleri ve şehit aileleri Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet Büyük salonda akşam yemeğinde buluştu. Akhisar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği şehit aileleri ile Kurban Bayramı öncesi akşam yemeği programında Belediye Başkanı Besim Dutlulu, eşi Özge Dutlulu ile birlikte katıldığı akşam yemeği öncesi masaları tek tek gezdi, şehit yakınları ile sohbet etti. Başkan Dutlulu, "Birlik ve beraberliğimiz hiç bozulmasın" dedi. Akşam yemeği öncesi şehit ailelerine seslenen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Kurban Bayramı öncesinde, şehitlerimizin bizlere emaneti olan siz değerli şehit ailelerimizin onuruna düzenlediğimiz, birlik ve beraberlik soframıza katıldığınız için teşekkür ederim. Vatan savunması için hayatını veren şehitlerimiz ve onların bizde oluşturduğu hassasiyet nedeniyle bu günler bizim için daha anlamlı ve daha değerlidir. Vatan uğruna oğlunu, kardeşini, eşini ve sevdiğini bu topraklara şehit vermiş ailelerin yeri her zaman bizim için başka olacaktır. Büyük bir minnet borcu olan şehitlerimizi asla unutmayacağız. Onların bize emaneti olan siz değerli şehit yakınlarına her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle vatan ve bayrağımız için hayatını ortaya koyan şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, onların bize emaneti olan sizlerin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bayramın getirdiği kardeşlik, dayanışma ve kaynaşma ruhu ile nice bayramlar diliyorum. Kurban Bayramı'nız mübarek olsun" dedi.

Programa Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Akhisar Hava Meydan Komutanı Vekili Üsteğmen Metehan Sarı, Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Tunal Pulça, Akhisar Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tınazlı ve Bedri Türk, Belediye Meclis Üyeleri ve protokolün diğer üyeleri katıldı. - MANİSA
Kurban Bayramı, Akhisar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:45 Kaynak: İHA
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