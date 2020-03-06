Başkan Dutlulu'dan personeline Kadınlar Günü kutlaması - Son Dakika

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün Pazar gününe gelmesi dolayısıyla mesai sonrası kadın personelin Kadınlar Günü'nü kutladı.



Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve eşi Özge Dutlulu, '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' sebebiyle düzenlenen etkinlik kapsamında belediyedeki tüm kadın personelini çalışma alanında ziyaret ederek, emeklerinden dolayı teşekkür etti ve Akhisar Kadın Kooperatifinin ürettiği el emeği ürünlerinden oluşan hediye paketi takdim etti. Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Dutlulu, kadın emeğinin en yüce değer olduğunu ifade etti. Dutlulu, "Belediye bünyemizde çalışan tüm kadın çalışanlarımızın emekleri ve gösterdikleri gayretler için ne kadar teşekkür etsek az. Bugün, sevgili eşim Özge Dutlulu ile belediyemizde görevli kadın personellerimize Akhisar Kadın Kooperatifi'mizin ürettiği el emeği ürünlerden oluşan hediye paketimizi takdim ederek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladık. Birbirimizden aldığımız güç ve üretmeye olan inancımızla geleceğe hep birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA