Başkan Dutlulu, deprem bölgesinde son durumu inceledi - Son Dakika
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Başkan Dutlulu, deprem bölgesinde son durumu inceledi

6 saat önce

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, depremden en çok etkilenen mahallelerden biri olan Selçikli Mahallesi'ni ziyaret ederek, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Dutlulu, deprem bölgesinde son durumu inceledi, System.String[]

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, depremden en çok etkilenen mahallelerden biri olan Selçikli Mahallesi'ni ziyaret ederek, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.


22 Ocak'ta Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Akhisar Belediyesi depremin yaralarını sarmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sık sık deprem bölgesinde vatandaşları ziyaret ederek son durumlar hakkında bilgi alan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, dün 4.5 büyüklüğünde artçı bir deprem daha yaşayan Selçikli Mahallesi sakinlerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.


Selçikli Mahallesinde AFAD yetkilileri tarafından tespit edilen hasarlı ve güvenliği tehdit edici binaların yıkımlarını da yerinde inceleyen Başkan Besim Dutlulu, son durum hakkında da yetkililerden bilgiler aldı.


Akhisar Belediyesi olarak halkın taleplerini gidermek için sürekli teyakkuz halinde oldukları belirten Başkan Besim Dutlulu, "Depremden en çok etkilenen mahallelerimizden olan Selçikli Mahallemizi ziyaret ederek, halkımızın taleplerini yerinde dinledik. İYİ Partili dostlarımız Orkun Şıktaşlı ve İsa Özdemir ile birlikte hasarlı evlerin yıkım çalışmalarını inceledik ve AFAD yetkilileri ile mahalle sakinlerinden bilgi aldık. Tüm hemşehrilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah daha büyük afetlerden Akhisar'ımızı ve ülkemizi korusun" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Besim Dutlulu, Akhisar, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:50 Kaynak: İHA
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