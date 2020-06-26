Başkan Dutlulu deprem bölgesindeki vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Dutlulu deprem bölgesindeki vatandaşları ziyaret etti

Başkan Dutlulu deprem bölgesindeki vatandaşları ziyaret etti Merkez üssü Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesinde meydana gelen ve Akhisar ilçesine bağlı mahallelerde de etkili olan deprem sonrası bölgeye giden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Dutlulu deprem bölgesindeki vatandaşları ziyaret etti

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MANİSA - Merkez üssü Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesinde meydana gelen ve Akhisar ilçesine bağlı mahallelerde de etkili olan deprem sonrası bölgeye giden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi merkezli 5.5 büyüklüğündeki deprem Akhisar ilçesine bağlı mahallelerde de şiddetli şekilde hissedildi. Depremin şiddetli hissedildiği Akselendi, Sazoba ve Beyoba Mahallelerinde incelemelerde bulunan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlardan bilgi alan Başkan Dutlulu, "Depremin hemen ardından kriz masası oluşturduklarını belirterek, "Depremin hemen ardından kriz masamızı oluşturduk ve depremin en çok hissedildiği kırsal mahallelerimizi ziyaret ettik. Bölgede yaptığımız incelemeler sonucunda bir camimizde çatlakların olduğunu ve birkaç eski evde ve metruk binada hasarların olduğunu gözlemledik. Vatandaşlarımız ile bir araya gelerek geçiş olsun dileklerimizi ilettik ve ihtiyaçları noktasında belediye ekiplerimizi seferber ettik. Bu depremi can kaybı olmadan ve en az hasarla atlatmamız oldukça sevindirici. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah daha büyük afetlerden hepimizi korusun" dedi.

Bölgeye ilk gelen yetkilinin Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun olduğunu belirten Sazoba Mahallesi Muhtarı Önder Önlü, "Deprem bölgesine en yakın noktadan bulunan mahallemizde depremi bizzat yaşadık. En büyük sıkıntımız korku oldu ama Allah'a şükür bir hasar veya yaralanma söz konusu olmadı. Belediye Başkanımız Besim Dutlulu önderliğinde tüm heyet depremin hemen ardından bölgemize geldiler. Şuanda bir sıkıntımız olmadı sadece bir baca yıkılması ufak tefek çatlaklıklarımız oldu bunun haricinde büyük bir sıkıntımız olmadı" dedi.

Beyoba Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin İnal, "Mahallemizdeki eski evlerde hasarlar oluştu. Sayın Belediye Başkanımız Besim Dutlulu, AFAD ekiplerimiz sağ olsunlar yanımızda oldular. Hepsinin yardımları ile bu zorlukları aşacağız. Herkese teşekkür ederim" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 18:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Başkan Dutlulu deprem bölgesindeki vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika

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