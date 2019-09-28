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Başkan Dutlulu, Efendi Mahallesi sakinleriyle buluştu

1 saat önce

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, halk buluşmalarına kaldığı yerden devam ediyor.

Başkan Dutlulu, Efendi Mahallesi sakinleriyle buluştu, System.String[]

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, halk buluşmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Halkın da yönetimde söz sahibi olması amacıyla başlatılan halk buluşmalarının bu haftaki durağı Efendi Mahallesi oldu.


Halk buluşmasına Başkan Besim Dutlulu'nun yanı sıra Efendi Mahallesi Muhtarı Halil Ay, Başkan Yardımcıları Ekrem Kayserili, Ahmet Tınazlı, Bedri Türk, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Halkın da yönetimde söz sahibi olduğu bir anlayışla hareket ettiklerini ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, buluşmaları hemen hemen her hafta yapamaya çalıştıklarını, sadece muhtarlar ile geri dönüşleri almak yerine bire bir vatandaş ile buluşarak isteklerini dinleyerek de Akhisar'ı yönetmeye çalıştıklarını ifade etti.


Toplantıya yoğun ilgi gösteren mahalle sakinleri; güvenlik, sağlık, temizlik gibi çeşitli konulardaki istek, şikayet ve önerilerini dile getirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Akhisar'da yapması gerektiği hizmetleri Başkan Dutlulu'ya ileten vatandaşlar, bu sorunlara da acil çözümler beklediklerini ifade etti.


Vatandaşlar tarafından iletilen konuların takipçisi olacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Göreve gelmeden önce verdiğimiz sözlerden birisi de Akhisar'ı Akhisarlılarla birlikte yönetmekti. Bu sebeple halk buluşmalarımızda vatandaşlarımız ile bir araya geliyor ve onların fikirlerini alıyoruz. İyi niyetle yola çıktık, elimizden geldiği kadar tüm hizmetlerimizi aksatmadan, maksimum gayret göstererek çalışıyoruz. Sizlerden gelen şikayetlere hızlı çözümler üretmek ve halkımız ile olan iletişimimizi güçlendirmek istiyoruz. Belediyemizi kapalı kapılar ardında değil, sizin yanınızda, sizinle beraber yönetmeye devam edeceğiz. Yaz döneminde Efendi Mahallesinde ciddi asfaltlama çalışmaları gerçekleştirdik. Projelerimiz adım adım ilerlemeye devam ediyor. Diğer eksikliklerin de farkındayız. Zamanla hepsinin önüne geçeceğiz. İnşallah bundan sonra da her şey daha güzel olacak" dedi. - MANİSA

Besim Dutlulu, Akhisar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:31 Kaynak: İHA
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