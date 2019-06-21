Son Dakika Haberleri: Başkan Dutlulu, Galericiler Sitesi esnafıyla buluştu
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Başkan Dutlulu, Galericiler Sitesi esnafıyla buluştu

1 saat önce

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Galericiler Sitesi esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Dutlulu, Galericiler Sitesi esnafıyla buluştu, System.String[]
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Galericiler Sitesi esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi. Galericiler Sitesi esnafının daveti üzerine kahvaltı programına katılan Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya ayrıca Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı da eşlik etti.

Mevcut sorunları karşılıklı konuşarak, hep birlikte doğru kararlar alıp, Akhisar'a faydalı işler yapmak istediklerine vurgu yapan Başkan Besim Dutlulu, hedeflerinin Akhisar'a seviye atlatmak olduğunu dile getirdi.

Kahvaltı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Akhisar Galericiler Sitesi Başkanı Hüseyin Uslu, "Bugün kaynaşmak adına Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'yu kahvaltıya davet ettik ve beraber olmak istedik. Bizi kırmayarak kahvaltımıza iştirak eden başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

"Hep birlikte çok daha güzel işler yapacağımız inancındayım" diyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Bize gelen her davete katılmak istiyoruz. Bugün de Galericiler Sitesi esnafımız ile bir araya geldik. Burası benim sık sık geldiğim bir yer. 31 Mart seçimlerinden önce de burada esnafımızla birçok kez bir araya gelmiştik. İnşallah, Akhisar için hep beraber hayırlı işler yapacağız" dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:43 Kaynak: İHA
Besim Dutlulu, Akhisar, Güncel
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