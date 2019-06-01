Son Dakika Haberleri: Başkan Dutlulu, Kadir Gecesi'ni vatandaşlarla kutladı
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Başkan Dutlulu, Kadir Gecesi'ni vatandaşlarla kutladı

1 saat önce

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kadir Gecesi'ni vatandaşlar ile birlikte geçirdi.

Başkan Dutlulu, Kadir Gecesi'ni vatandaşlarla kutladı, System.String[]
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kadir Gecesi'ni vatandaşlar ile birlikte geçirdi.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve 'bin aydan daha hayırlı' olan Kadir Gecesi'nde, Akhisar'da vatandaşlar camilere akın etti. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bu mübarek gecede Akhisarlılar ile kucaklaştı. Başkan Dutlulu'ya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı ile meclis üyeleri de eşlik etti. İftar saatinin ardından vatandaşlar, başta İnciler, Ulucami, Akabe Cami'leri ve Seyit Ahmet Türbesi olmak üzere camileri doldurdu.

Seyitahmet Mahallesi'nde vatandaşlar ile birlikte iftar yaptıktan sonra Çamönü Mahallesi'nde dedesi Hacı Hafız Osman Efendi'nin kabrini ziyaret eden Başkan Dutlulu, daha sonra İnciler Cami ve Akabe Camisi'ni ziyaret ederek vatandaşların Kadir Gecesini kutladı. Vatandaşlarla gönülden kucaklaşarak sohbet eden Başkan Dutlulu, onların çay içme davetlerini geri çevirmedi.

Başkan Dutlulu, Kadir Gecesi'nde ilk olarak Çamönü Mahallesi'nde bulunan büyük dedesi Hacı Hafız Osman'ın kabrini ziyaret ederek dua etti. Vatandaşlar ile birlik ve beraberlik içerisinde gönülden kucaklaşan Dutlulu, "Birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın daha da yoğunlaştığı mübarek Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, Kadir Gecesi'nde vatandaşlarımızla bir araya gelerek dualarımızı ettik. Zamanımızın el verdiği ölçüde şehrimizde vatandaşlarımızla buluştuk ve Kadir Gecelerini tebrik ettik. Bu vesileyle, mübarek gecenin ülkemize ve bütün insanlığa bereket ve huzur getirmesini diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Akhisar İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen Kadir Gecesi etkinliklerinde, Akhisar Belediyesi tarafından ibadete gelen cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu. Vatandaşlar ikramlardan dolayı Başkan Dutlulu'ya teşekkürlerini iletti. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 08:52 Kaynak: İHA
Besim Dutlulu, Akhisar, Kadir Gecesi, Güncel
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