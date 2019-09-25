Son Dakika Haberleri: Başkan Dutlulu mahalleleri ziyaret etti vatandaşla buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Dutlulu mahalleleri ziyaret etti vatandaşla buluştu

5 dakika önce

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Dereköy, Erdelli, Süleymanköy ve Sindelli mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Başkan Dutlulu mahalleleri ziyaret etti vatandaşla buluştu, System.String[]

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Dereköy, Erdelli, Süleymanköy ve Sindelli mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.


Halkın da yönetimde söz sahibi olduğu bir anlayışla hareket ettiklerini ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkan Yardımcıları Ekrem Kayserili ve Bedri Türk, Daire Müdürleri ile birlikte halk buluşmasında vatandaşlar ile bir araya geldi. Toplantıya yoğun ilgi gösteren mahalle sakinleri; güvenlik, sağlık, temizlik gibi çeşitli konulardaki istek, şikayet ve önerilerini dile getirdi.


Vatandaşlar tarafından iletilen konuların takipçisi olacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar'ı, Akhisar halkı ile birlikte yöneteceğiz derken bunu kastediyorduk. Sizlerin fikirlerini ve düşüncelerini önemsiyoruz Halkımızın taleplerini dinlemek, sorunları yerinde inceleyerek hızlı çözümler bulabilmek ve vatandaşlarımızla olan iletişimimizi güçlendirmek amacıyla yaptığımız halk buluşmalarımızın bu haftaki durağı, Dereköy, Erdelli, Sindelli ve Süleymanköy Mahalleleri oldu. Geçici değil kalıcı çözümler için çalışıyoruz. Kooperatiflere yapacağımız desteklemelerle tarım alanında şehrimizi tekrar hak ettiği seviyeye ulaştırmayı, çiftçimizin yüzünü güldürmeyi hedefliyoruz. Halk buluşmalarımıza kadınlarımızın katılması bizleri ayrıca mutlu etti. Kadınlarımız üretime dahil olacak, el işi, gıda gibi ürettikleri ürünleri kooperatifler vasıtasıyla satabilecekler. Kadınlarımızın güçlü olması demek, şehrimizin de güçlü olması demektir. Biz, Akhisar Belediyesi olarak vatandaşlarımızı desteklemeye, onlara yardımcı olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Şunu unutmayın; bundan sonra Akhisar Belediyesi artık sizin belediyeniz ve bizler de sizlere hizmet etmek için varız. Halk Buluşmalarımıza katılan tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

Besim Dutlulu, Dereköy, Akhisar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Darbe girişimi sonrası tutuklanan Nazlı Ilıcak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı
Akşener, "2023 seçiminde Erdoğan'ı destekler misiniz?" sorusuna cevap verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi görünce salona girmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar dolar harcama yapıldığını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 09:00:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Dutlulu mahalleleri ziyaret etti vatandaşla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]