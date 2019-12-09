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Başkan Dutlulu vatandaşın ayağına gidiyor

6 saat önce

Katılımcı yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçeye bağlı Yeniceköy, Karaköy, Muştullar ve Musaca mahallelerinde 'halk buluşması' gerçekleştirdi.

Başkan Dutlulu vatandaşın ayağına gidiyor, System.String[]

Katılımcı yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçeye bağlı Yeniceköy, Karaköy, Muştullar ve Musaca mahallelerinde 'halk buluşması' gerçekleştirdi.


Belediye Başkanı Besim Dutlulu, halk buluşmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Yeniceköy, Karaköy, Muştullar ve Musaca mahallelerinde vatandaşlarla tek tek sohbet ederek istek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Dutlulu ve ekibi, sorunlara hızlı çözüm üretmek için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi. Mahallelerde incelemelerde de bulunan Başkan Dutlulu, halk ile iç içe olmaya devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu: "Gerçekleştirdiğimiz halk buluşmaları ile mahalle sakinlerimizle bir araya geldik ve hepsini tek tek dinledik; sorunlarını ve çözüm önerilerini not aldık. Sorunları yerinde dinlemek, hızlı çözümler üretmek ve halkımızla diyaloğumuzu güçlendirmek için yaptığımız halk buluşmaları çerçevesinde sık sık vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz. Daha güzel bir Akhisar için halkımız ile iç içe, onları da yönetimde söz sahibi yaparak çalışmaya devam edeceğiz. Her sorun ve taleple birebir ilgileniyor, ilçemizdeki her vatandaşımızın duasını almak için çalışıyoruz. Bizim önceliğimiz halkımızın huzur ve mutluluğu. Siz bize destek olduğunuz sürece aşamayacağımız sorun yok. Bizleri çok güzel bir şekilde misafir eden mahalle halkımıza teşekkür ederim"


Başkan Dutlulu'ya, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı, Bedri Türk ve idari müdürler de eşlik etti. Mahallelerde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Dutlulu'ya, çiçek takdim edildi ve kırsal mahallelere yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edildi. Kırsal mahallelerde incelemelerde de bulunan Başkan Dutlulu, sorunların çözülmesi ve Akhisar halkının mutluluğu için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. - MANİSA

Besim Dutlulu, Yeniceköy, Akhisar, Karaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:44 Kaynak: İHA
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