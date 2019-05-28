Son Dakika Haberleri: Başkan Dutlulu: "Vatandaşlarımız artık yol sorunu yaşamayacak"
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Başkan Dutlulu: "Vatandaşlarımız artık yol sorunu yaşamayacak"

1 saat önce

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kentin büyük problemlerinden biri olan yol sorununun çözümü için asfalt kaplama çalışmalarının hızlandırıldığını söyledi.

Başkan Dutlulu:
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kentin büyük problemlerinden biri olan yol sorununun çözümü için asfalt kaplama çalışmalarının hızlandırıldığını söyledi.

Akhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, asfalt serme makinesi ile birlikte yol sorununu çözmek için çalışmalarını hızlandırdı. Seyitahmet Mahallesi ile başlayan asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Vatandaşlarımız artık yol sorunu yaşamayacak" dedi.

Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinden önce Akhisar'ın yol sorunun çözümü için söz veren Başkan Dutlulu, verdikleri sözü tutmak için ilk adımı attıklarını belirterek, "Göreve başlamadan önce, 'Akhisar'ın en büyük sorunu nedir?' diye vatandaşlarımıza sorduğumuzda yüzde 70'i bize yol sorunundan bahsetmişti. Biz de göreve geldiğimizde yapacağımız ilk işin şehrimizin bu yol sorununu çözmek olduğunu dile getirmiştik. Şimdi sözümüzü tutuyoruz" diye konuştu.

Asfalt serme makinesi ile birlikte asfaltlama çalışmalarının daha da hızlanacağını ifade eden Başkan Dutlulu, sözlerine şöyle devam etti: "Şehrimizde kaliteli ve güvenli ulaşımı sağlamak için asfalt kaplama çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Kiraladığımız asfalt serme makinesi ile birlikte yol sorununu çözmek için başlattığımız seferberlik hız kazanarak devam edecek. Kısa süre içerisinde şehrimizin yol sorununu çözerek, yollarımızı sorunsuz hale getirmeyi planlıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzün bu sıcak havalara rağmen profesyonelce yürüttükleri asfaltlama çalışmaları, öncelik sırasına göre belirlenen mahallelerde başladı. Şu anda Seyitahmet Mahallesindeyiz. Cumhuriyet, Efendi, Ulucami mahalleleri ile devam edecek. Daha sonra da diğer mahallelere geçeceğiz. Vatandaşlarımız artık yol sorunu yaşamayacak"

İncelemeler sırasında Fen İşleri Müdürü Öznur Babacan, Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teknik bilgiler vererek, asfaltlama çalışmalarının güzergahlarını anlattı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:04 Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü, Akhisar, Besim Dutlulu, Güncel
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