Başkan Duymuş Emniyet Güçleriyle Bir Araya Geldi
46 dakika önce
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş emniyet güçleri ile bir araya geldi.
Bilecik
'in Vezirhan
Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş emniyet güçleri ile bir araya geldi.
Yeni yıla görevde olan polislerle birlikte giren Başkan Duymuş, görevde olan tüm güvenlik güçlerine kolaylık diledi. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Duymuş; "Bizlerin güvenliği için gece gündüz, kar kış, sıcak soğuk demeden görev yapan polis kardeşlerimizle 2019 yılına beraber girdik. Allah tüm güvenlik güçlerimize kolaylıklar versin. Bizler her daim onların yanındayız, biriz, beraberiz. Bu vesile ile yeni yılın tüm insanlara sağlık huzur mutluluk barış getirsin. Rabbim bizleri şu fani dünyada birlik beraberlik içerisinde yaşamayı nasip etsin. Bizleri bölmek isteyen fitne fesat sokmaya çalışan hainlere fırsat vermesin" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:49 Kaynak: İHA
Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Dikkat Çekti
Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi
Sinir Krizi Geçiren Bir Kız, Kavgada Erkeğin Saçını Tutarak Uzun Süre Bırakmadı
Yarım Saatte 2 Kez Ceza Kesilen Alkollü Sürücüden Polise: Affetmek Yok Mu?