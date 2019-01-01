Son Dakika Haberleri: Başkan Duymuş Emniyet Güçleriyle Bir Araya Geldi

Başkan Duymuş Emniyet Güçleriyle Bir Araya Geldi

46 dakika önce

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş emniyet güçleri ile bir araya geldi.

Başkan Duymuş Emniyet Güçleriyle Bir Araya Geldi, System.String[]
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş emniyet güçleri ile bir araya geldi.

Yeni yıla görevde olan polislerle birlikte giren Başkan Duymuş, görevde olan tüm güvenlik güçlerine kolaylık diledi. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Duymuş; "Bizlerin güvenliği için gece gündüz, kar kış, sıcak soğuk demeden görev yapan polis kardeşlerimizle 2019 yılına beraber girdik. Allah tüm güvenlik güçlerimize kolaylıklar versin. Bizler her daim onların yanındayız, biriz, beraberiz. Bu vesile ile yeni yılın tüm insanlara sağlık huzur mutluluk barış getirsin. Rabbim bizleri şu fani dünyada birlik beraberlik içerisinde yaşamayı nasip etsin. Bizleri bölmek isteyen fitne fesat sokmaya çalışan hainlere fırsat vermesin" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:49 Kaynak: İHA

Polis, Vezirhan, Bilecik, Yaşam
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