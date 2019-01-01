Başkan Duymuş, Personelin Yeni Yılını Kutladı
30 dakika önce
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, belediye personelinin yeni yılını kutladı.
Bilecik
'in Vezirhan
Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, belediye personelinin yeni yılını kutladı.
Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, belediye personeliyle bir araya gelerek personelin yeni yılının hayırlara vesile olmasını diledi. Ardından bir açıklamada bulunan Duymuş, "Yeni yıllarını kutlamak üzere belediye personelimizle bir araya geldik. Küçük de olsa hazırlattığı yeni yıl hediye paketlerini takdim ederek geçen yıl boyunca verdikleri emekten ötürü teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:45 Kaynak: İHA
Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti
AK Parti'de Gözden Çıkarılan Mevcut Başkan Mustafa Tuna İçin Salonda Sloganlar Atıldı
Usta Sanatçı Gülriz Sururi Hayatını Kaybetti