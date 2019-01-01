Son Dakika Haberleri: Başkan Duymuş, Personelin Yeni Yılını Kutladı

Başkan Duymuş, Personelin Yeni Yılını Kutladı

30 dakika önce

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, belediye personelinin yeni yılını kutladı.

Başkan Duymuş, Personelin Yeni Yılını Kutladı, System.String[]
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, belediye personelinin yeni yılını kutladı.

Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, belediye personeliyle bir araya gelerek personelin yeni yılının hayırlara vesile olmasını diledi. Ardından bir açıklamada bulunan Duymuş, "Yeni yıllarını kutlamak üzere belediye personelimizle bir araya geldik. Küçük de olsa hazırlattığı yeni yıl hediye paketlerini takdim ederek geçen yıl boyunca verdikleri emekten ötürü teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:45 Kaynak: İHA

Bilecik, Vezirhan, Yaşam
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