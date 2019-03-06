Son Dakika Haberleri: Başkan Duymuş'tan Parti Belde Teşkilatlarına Ziyaret

Başkan Duymuş'tan Parti Belde Teşkilatlarına Ziyaret

7 dakika önce

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, AK Parti, Milletçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi belde teşkilatlarını ziyaret etti.

Başkan Duymuş'tan Parti Belde Teşkilatlarına Ziyaret, System.String[]
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, AK Parti, Milletçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi belde teşkilatlarını ziyaret etti.

Başkan Duymuş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimine girecek olan AK Parti, MHP ve CHP belde teşkilatlarını ziyaret ederek kavgasız ve gürültüsüz bir seçim olması temennisinde bulundu. Ziyaretleri sonrası kısa bir açıklama yapan Duymuş, "Belediyemiz meclis üyeleri ile birlikte belde teşkilatlarımızı ziyaret ederek birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde kavgasız gürültüsüz bir şekilde seçim olması temennisinde bulunarak kolaylıklar diledik. Vezirhan için hayırlısı neyse o olsun" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:51 Kaynak: İHA

Vezirhan, Bilecik, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Yaşam
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