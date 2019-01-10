Başkan Edebali, Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, toplumun haber alma ihtiyacını yerel ve ulusal platformda zor şartlarda fedakârca karşılayan medya mensuplarının özel günlerini kutladı.

Başkan Edebali, özgür ve tarafsız basının kamuoyunu objektif bir şekilde bilgilendirmek adına önemli bir görev üstlendiğini vurguladığı mesajında, "İnsanlara sağlıklı ve doğru haber akışı sağlayan basın mensuplarının üstlendiği misyon oldukça önemlidir. Bu önemli görevi hakkıyla icra eden ve halkımızı bilgilendirmek için büyük çaba gösteren tüm basın mensubu arkadaşlarımız takdirin en büyüğünü hak ediyor. Bu vesileyle, bizlerin sesi olan, yaptıklarımızı vatandaşlarımıza ulaştırmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan basın mensuplarımızın 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutlar, zorlu ve meşakkatli görevlerinde başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.