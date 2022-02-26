STSO Başkanı Eken'den "işveren prim teşviki ve asgari ücret desteği" açıklaması - Son Dakika
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STSO Başkanı Eken'den "işveren prim teşviki ve asgari ücret desteği" açıklaması

26.02.2022 14:41
STSO Başkanı Eken'den "işveren prim teşviki ve asgari ücret desteği" açıklaması

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, 2021 yılının bitimiyle sona eren 6 puanlık sigorta işveren prim teşviki ve asgari ücret desteğinde sürenin uzatılmasını istedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, 2021 yılının bitimiyle sona eren 6 puanlık sigorta işveren prim teşviki ve asgari ücret desteğinde sürenin uzatılmasını istedi.

Eken, yazılı açıklamasında, kentteki işverenlerin de faydalandığı uygulamanın 31 Aralık 2021'de sona erdiğini hatırlattı.

Asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam ve artan girdi maliyetlerinin işvereni zorladığını belirten Eken, "Yaşadığımız ekonomik sıkıntılar göz önünde bulundurularak 6 puanlık ilave sigorta prim desteğinin yeniden uygulanmasını iş dünyası adına talep ediyoruz. Konuyla ilgili TOBB'a gerekli yazılarımızı ilettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından konuya duyarlılık göstermelerini ve uygulamanın yeniden hayata geçirilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Asgari Ücret, Sigorta, Ticaret, Sivas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel STSO Başkanı Eken'den 'işveren prim teşviki ve asgari ücret desteği' açıklaması - Son Dakika


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