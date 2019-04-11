Başkan Ekicioğlu Atıl Makam Aracını Satılığa Çıkardı
28 dakika önce
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yerel seçimlerde göreve gelmesinin ardından atıl durumdaki makam araçlarından birini satılığa çıkardı.
Kırşehir
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:04 Kaynak: AA
Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu
, yerel seçimlerde göreve gelmesinin ardından atıl durumdaki makam araçlarından birini satılığa çıkardı.
Alınan bilgiye göre, Başkan Ekicioğlu, Kırşehir Belediye Meclisinin seçimden sonraki ilk toplantısında belediyenin garajında bulunan makam araçlarından 40 AK 001 plakalı otomobilin satılması için teklif sundu.
Yapılan teklif, meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.
Makam aracının eski belediye başkanlarından Halim Çakır
zamanında alındığı ve zaman zaman arıza yaptığı öğrenildi
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