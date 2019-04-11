Son Dakika Haberleri: Başkan Ekicioğlu Atıl Makam Aracını Satılığa Çıkardı

Başkan Ekicioğlu Atıl Makam Aracını Satılığa Çıkardı

28 dakika önce

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yerel seçimlerde göreve gelmesinin ardından atıl durumdaki makam araçlarından birini satılığa çıkardı.

Başkan Ekicioğlu Atıl Makam Aracını Satılığa Çıkardı, System.String[]
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yerel seçimlerde göreve gelmesinin ardından atıl durumdaki makam araçlarından birini satılığa çıkardı.

Alınan bilgiye göre, Başkan Ekicioğlu, Kırşehir Belediye Meclisinin seçimden sonraki ilk toplantısında belediyenin garajında bulunan makam araçlarından 40 AK 001 plakalı otomobilin satılması için teklif sundu.

Yapılan teklif, meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

Makam aracının eski belediye başkanlarından Halim Çakır zamanında alındığı ve zaman zaman arıza yaptığı öğrenildi
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:04 Kaynak: AA
Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Güncel
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