Başkan Ekicioğlu'dan kar temizleme ekiplerine moral ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ekicioğlu'dan kar temizleme ekiplerine moral ziyareti - Son Dakika

Başkan Ekicioğlu'dan kar temizleme ekiplerine moral ziyareti

6 saat önce

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kar temizleme ekiplerini çalışma alanlarında ziyaret ederek moral verdi.

Başkan Ekicioğlu'dan kar temizleme ekiplerine moral ziyareti, System.String[]

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kar temizleme ekiplerini çalışma alanlarında ziyaret ederek moral verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ekicioğlu, kent merkezindeki farklı caddelerde kar temizleme çalışması yapan ekipleri ziyaret etti.

Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Ekicioğlu, onlarla çorba içti.

Cacabey Meydanı'nda çalışma yapan ekibe çay ve çorba ikram eden Ekicioğlu, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kar temizleme ekiplerinin özveri ile çalıştığını belirtti.

Ekicioğlu'nun ziyaretlerine, Temizlik İşleri Sorumlusu Zafer Satılmış ve Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu da eşlik etti.

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:36 Kaynak: AA
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