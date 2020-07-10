Başkan Ekicioğlu, esnafla bir araya geldi - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, esnafların kentteki sorunların giderilmesine yönelik taleplerinin en kısa sürede yerine getirileceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Ekicioğlu, Cacabey Meydanı civarındaki esnafla bir araya geldi.

Esnafı dükkanlarında ziyaret eden Ekicioğlu, ardından meydan yakınlarında bir çay bahçesinde onlarla toplantı yaptı.

İstek ve talepleri alan Ekicioğlu, "Cacabey Meydanı civarında faaliyet gösteren esnafların sorunlarını ve taleplerini tek tek alıyoruz. Özellikle otopark problemi ve trafik yoğunluğuna bu bölgede çözüm olacak projeler geliştireceğiz. Önümüzdeki günlerde yapılacak düzenlemelerle bu bölge esnafının üst yapı ve diğer konularda ki sorunları da çözüme kavuşturulacaktır." sözlerini kullandı.

Esnafla yapılan toplantıya belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri de katıldı.