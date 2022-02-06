Başkan Ekicioğlu, ikinci dönemde öğrencilere başarı diledi - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, tüm öğrenci, veli ve öğretmenlere 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde başarılar diledi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından yarın ikinci yarıyıl ders zilinin tekrar çalınmasıyla derslerine başlayacak öğrencilere başarı temennisinde bulundu.

2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarıyılını yeni tip koronavirüs koşulları altında geride bıraktıklarını anımsatan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz, bu zor koşullara rağmen üzerine düşeni fazlasıyla yerine getiriyor. Çocuklarımıza ve onların başarısı için gece gündüz demeden çalışan sevgili öğretmenlerimize ve velilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Kırşehir Belediyesi olarak ilk dönemde olduğu gibi ikinci dönemde de okullarımızda dezenfekte uygulamasına devam edeceğiz. Tüm eğitim camiasına, öğrenci ve velilere 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında kolaylıklar ve başarılar diliyorum."