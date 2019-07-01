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Başkan Ekicioğlu, mahalle toplantısı düzenledi

51 dakika önce

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Ekicioğlu, mahalle toplantısı düzenledi, System.String[]
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, vatandaşlarla bir araya geldi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, göreve geldikten sonra ilk mahalle toplantısını Bahçelievler Mahallesi'nde yapan Ekicioğlu, vatandaşların taleplerini dinleyerek, oluşturdukları çözümler hakkında bilgi verdi.
Bahçelievler Mahallesi'nin Kılıçözü ve Organize Sanayi Bölgelerine yakın olması nedeniyle, bağlantı yolları, park ve çevre düzenlemesi açısından sorunlar yaşadığını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:
"Bu mahalle üretim istihdam için sanayi bölgesine yakın olduğu için çokça önemli. Kentteki 14 mahalledeki ilk toplantımızı Bahçelievler Mahallesi'nde yapmayı tercih ettik. Ara ve bağlantılı yollarda sorunlar var. Biz bu alanlara sert zemin yapacağız. Kılıçözü ve Organize Sanayi bölgesine giden yolları da iyileştirmeliyiz. Mahalle halkını rahata kavuşturarak, stabil bir sanayi yolunu faaliyete geçirmek istiyoruz. Kanal, su ve alt yapısı eksik olan yerleri düzenleyeceğiz. Kısa sürede de üst yapısını yaparak bitirmiş olacağız."
Ekicioğlu, mahallenin sorunlarını giderirken, belediyenin bütçesini göz önünde bulundurarak, vatandaşın talebine göre düzenlemeleri gerçekleştireceklerini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:33 Kaynak: AA
Bahçelievler Mahallesi, Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Güncel
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