Son Dakika Haberleri: Başkan Ekicioğlu'ndan esnaf ziyareti
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Başkan Ekicioğlu'ndan esnaf ziyareti

1 saat önce

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kent merkezindeki esnafları ziyaret etti.

Başkan Ekicioğlu'ndan esnaf ziyareti, System.String[]
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kent merkezindeki esnafları ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Caddesi'ndeki esnafları ziyaret eden Ekicioğlu, talep ve görüşlerini aldı.


Ziyaretlerinde esnafların yanı sıra vatandaşlarla da sohbet eden Ekicioğlu, onların fikirlerini önemsediklerini, yapacakları çalışmaları değerlendirdiklerini ifade etti.
Ekicioğlu, şunları kaydetti:
"Kırşehir'imiz her geçen gün büyüyüp gelişiyor. Kentin gelişimine göre yapacağımız çalışmalarla ilgili onların görüş ve önerilerini aldık, çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik. Sadece bugün için değil gelecek yıllar için de güzel bir Kırşehir istiyoruz. Esnaf ve halkla istişare ederek, sorunları yerinde görüp, ortak akılla çözerek, partili, partisiz ayrım yapmadan belediyenin çalışmalarını halka anlatıyoruz. Esnafları dolaşarak şehrin sorunlarını dinlemeye ve projeleri halkla paylaşmaya devam edeceğiz. Halkla bütünleşerek yapılacak hizmetler daha verimli ve isabetli olacaktır. Belediyemiz hizmetleri ve çalışmaları ile ilgili vatandaşlarımızın düşüncelerini de dinledik. Esnafımıza hayırlı işler temennisinde bulunduk."
Başkan Ekicioğlu'na CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç de eşlik etti.
Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:00 Kaynak: AA
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