Son Dakika Haberleri: Başkan Ekicioğlu'ndan esnaf ziyareti
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Başkan Ekicioğlu'ndan esnaf ziyareti

1 saat önce

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentte esnaf ziyareti yaptı.

Başkan Ekicioğlu'ndan esnaf ziyareti, System.String[]
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentte esnaf ziyareti yaptı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçözü Sanayi ve Galericiler Siteleri ile kent merkezindeki esnafları ziyaret eden Ekicioğlu, talep ve görüşlerini aldı.
Ziyaretlerinde esnafların yanı sıra vatandaşlar ile de görüşerek önerilerini dinleyen Ekicioğlu, zamanının çoğunu sahada geçirdiklerini, çalışmaları yerinde incelediklerini anlattı.
Esnaf ve vatandaşın görüş ve önerilerinin yapacakları çalışmalara ışık tutacağını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:
"Kılıçözü Sanayi ve Galericiler Sitesi'nde bulunan esnaflarımızı ziyaret ederek sorunları yerinde tespit ettik. Çözüm noktasında birlikte yol haritası belirledik. Kadim bir geleneğe sahip olan esnaflarımızın desteği ve güveni bizleri onurlandırıyor. Esnaf ve sanatkarların ülkemizin ve milletimizin omurgası olduğunu unutmuyoruz. Böyle bir esnaf ve sanatkar camiasına sahip olmak geçmişimiz adına da geleceğimiz adına da iftihar vesilesidir. Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir medeniyetinde esnaf ve sanatkarın bu kadar köklü bir geleneğe, bu kadar önemli bir vazifeye sahip olduğu görülmemiştir. Kırşehir adına hazırladığımız projelerimizi kısa sürede gerçekleştirmek istiyoruz."
Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:35 Kaynak: AA
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