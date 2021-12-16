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Başkan Ekicioğlu'ndan rehabilitasyon merkezine ziyaret - Son Dakika

Başkan Ekicioğlu'ndan rehabilitasyon merkezine ziyaret

16.12.2021 12:20
Başkan Ekicioğlu'ndan rehabilitasyon merkezine ziyaret

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde açılışı gerçekleştirilen Kervansaray Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde açılışı gerçekleştirilen Kervansaray Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ekicioğlu, ziyaretinde buradan hizmet alan vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Ekicioğlu, Kervansaray Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezi'ni vatandaşların hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Merkezin, projeleri arasında yer aldığını vurgulayan Ekicioğlu, "Kırşehir'deki engelli vatandaşlarımızın birlikte zaman geçireceği, beden eğitimi, el işi kursu, resim, ahşap boyama, müzik ve bilgisayar kursu gibi alanlarında hizmet alabilecekleri projemizle çok önemli bir ihtiyacı karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırşehir'de bulunan Artvin Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu da ziyarete katılarak merkezin çalışmalarını inceledi.

Başkan Ekicioğlu'ndan rehabilitasyon merkezine ziyaret
Başkan Ekicioğlu'ndan rehabilitasyon merkezine ziyaret
Başkan Ekicioğlu'ndan rehabilitasyon merkezine ziyaret

Dünya Engelliler Günü, Rehabilitasyon, Kervansaray, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Ekicioğlu'ndan rehabilitasyon merkezine ziyaret - Son Dakika


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