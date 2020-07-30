Başkan Ekim belediye çalışanları ile bayramlaştı - Son Dakika

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Kurban Bayramı öncesinde belediyenin tüm birimlerinde görev yapan personel ile tek tek bayramlaştı.

Bayramlaşma programına ilk olarak ana hizmet binasındaki birimlerle başlayan Başkan Ekim daha sonra diğer hizmet binalarında birimlerle bir araya gelerek bayramlaşma programını sonlandırdı.

Başkan Ekim bayramlaşma konuşmalarında " Kurban Bayramı öncesinde istedik ki çalışan kardeşlerimizle bir araya gelerek önce Akçaabat Belediyesi ailesi olarak biz bayramlaşalım. Böyle güzel ailenin bir ferdi olarak, sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi aramızdaki bu muhabbetti bozmasın. Biz hep daha iyiyi daha güzeli nasıl yapabiliriz çabası içindeyiz. Birlikte yoğun bir tempoyla güzel çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. İlçemizin çehresini değiştirecek çalışmalar birlikte emek ve mesai harcıyoruz. Pandemi süresince hepinizin ciddi emeği var. Ben hepinize çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerin ve ailelerinizin bayramını tebrik ediyor, tüm hemşehrilerimin bayramını kutluyorum" dedi. - TRABZON