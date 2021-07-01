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Başkan Ekim ilçe yatırımları için Ankara'ya gitti - Son Dakika

Başkan Ekim ilçe yatırımları için Ankara'ya gitti

01.07.2021 15:56
Başkan Ekim ilçe yatırımları için Ankara'ya gitti, System.String[]

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçeye yapılması istenilen ve devam eden projelerle ilgili Ankara'da bakanlıkları ziyaret etti.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçeye yapılması istenilen ve devam eden projelerle ilgili Ankara'da bakanlıkları ziyaret etti.

Trabzon'un Akçaabat ilçe Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, beraberindeki AK Parti Trabzon Milletvekilleri ile birlikte Ankara'ya gitti. Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret eden Başkan Ekim, önemli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Başkan Ekim, "Gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaretlerde Akçaabat'ın ihtiyacı olan bir takım yatırımların getirilmesi noktasında isteklerimiz bakanlarımıza iletme fırsatı bulduk. Gitmiş olduğumuz bütün Bakanlarımızı ve kurumlarımız bizlere ilgi ve alaka gösterdiler. Projelerimize destek sözü verdiler. Bakanlarımıza ve milletvekillerimize şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Ankara'da en önemli görüşmenin Güney Çevre Yolu ile ilgili olduğunu ifade eden Ekim, "Akçaabat'ın içinden geçen uluslararası karayolu ihtiyaca cevap vermemektedir. Bunun tek çözümü Güney Çevre Yolu'dur. Bu konuda bakanımızın da görüşü aynı. Bu konuda ilk adım atıldı. Çok yakında çalışmaların başlamasını bekliyoruz. Güney Çevre Yolu'yla birlikte yan yollar yapılacak ve şehre bağlanacak dik yollar ile Akçaabat'ımızın güneye doğru doğru açılmasını sağlayacak" şeklinde konuştu.

Yakın zamanda en hızlı geçici çözümün Pulathane Bulvarı'nın bir an önce bitirilmesi olduğunu da belirten Başkan Ekim, "Trafik yoğunluğunu biraz olsun hafifletecek olan Pulathane Bulvarı'dır. Yaylacık Osmanbaba Kavşağı bir an önce yapılması için girişimlerimiz oldu. Özellikle Hastane Kavşağı'ndan Düzköy istikametine dönecek araçlar için bir alternatif oluşturulması gerekiyor. Bu kavşak üzerinde küçük dokunuşlar ile trafiğin daha akıcı olması sağlanacak" diye konuştu.

"Kültür merkezine destek sözü"

Söğütlü Kültür Merkezine finansman noktası konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan destek istediklerini kaydeden Başkan Ekim, "Bakanımız, her zaman olduğu gibi, şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sağlayacağına inandığı Kültür Merkezinin yapım işine finansman desteği vereceği sözünü verdi. Bizi her zaman destekleyen şehrimizin evladı İçişleri Bakanımıza Süleyman Soyluya şükranlarımı sunuyorum. İlçe Başkanımız ve şehrimizdeki Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanları ile Ankara'ya ziyaretler düzenledik. Ziyaretimizin amacı hem yapılan yatırımlar için teşekkür hem de yapılacak yatırımların mahiyeti yönünde idi. Akçaabat'ın birlik ve beraberlik göstergesinin sergilendiği bu tür ziyaretlerde her zaman kazanan Akçaabat olmuştur. Şehrimizin bütün dinamikleri Akçaabat'ın yarınları için gayret gösterirse başaramayacağımız hiçbir iş olamaz. Ortak akılla hareket ederek Akçaabat'ı daha güzel yarınlara hazırlayacağız" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Başkan Ekim ilçe yatırımları için Ankara'ya gitti
Başkan Ekim ilçe yatırımları için Ankara'ya gitti

Akçaabat, Hisarcık, Ankara, Ekim, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Ekim ilçe yatırımları için Ankara'ya gitti - Son Dakika


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