Başkan Ekim: "Kimseyi yanlız bırakmayız" - Son Dakika

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ikram etti.

Akçaabat Belediyesi Kızılay, Hayırsever vatandaşlar ve Yaylacık Sahil Camiinin destekleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek dağıtımını Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim kendi elleriyle yaptı. Kapılarını çaldığı vatandaşlarla sohbet edip hatırlarını sordu.

"Yalnız Değilsiniz" sloganı ile Akçaabat'ta ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek servisi yaptıklarını söyleyen Başkan Osman Nuri Ekim, "Bu zor günlerde tüm imkanlarımızla vatandaşımızın yanındayız. Elimizden geldiğince herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza iftar için sıcak yemek vererek destek oluyoruz. Akçaabat Yaylacık Mahallesi Sahil Camii altında belirlenen alanda, Belediyemiz, Yaylacık Sahil Camii ve hayırsever iş adamlarının destekleri ile yemek pişirilerek ihtiyaçlı vatandaşlarımıza ikram ediliyor. Gelme imkanı olan vatandaşlarımız gelip kendileri yemeklerini alırken gelme imkanı olmayanların evlerine ekiplerimiz servis yapıyor. Yine Belediyemiz Kızılay iş birliğinde Akçaabat Öğretmenevinde de sıcak yemek pişirilerek yetim ve muhtaç ailelere iftarda sıcak yemek ikramı yapılıyor. Vatandaşlarımıza yemek ikramımızı hijyen kuralları çerçevesinde yapmaya çalışıyoruz. Sıcak yemek organizasyonlarına maddi ve manevi katkı sağlayan herkesten Allah Razı olsun" dedi. - TRABZON