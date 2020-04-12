Başkan Ekinci'den 11 Nisan mesajı - Son Dakika

Başkan Ekinci'den 11 Nisan mesajı
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Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, 11 Nisan Urfa'nın Kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladıŞanlıurfa'nın Türkiye'nin temellerinin atılmasında çok önemli bir rol üstlendiğini ve bu rolünü başarıyla taçlandırdığını belirten Ekinci, "Ülkemiz kadını erkeği yaşlısı ve...
Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, 11 Nisan Urfa'nın Kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı
Şanlıurfa'nın Türkiye'nin temellerinin atılmasında çok önemli bir rol üstlendiğini ve bu rolünü başarıyla taçlandırdığını belirten Ekinci, "Ülkemiz kadını erkeği yaşlısı ve genciyle cepheden cepheye koşarak yokluk içerisinde verilen amansız bir mücadelenin eseridir. Bu eserin ortaya çıkmasında büyük bir fedakarlık göstererek düşmanı sınırlarımızın dışına kadar kovalayan Şanlı Şehrimiz Urfa'nın kurtuluşunun 100'üncü yılını kutlarım. Bu amansız mücadelede şehit olan kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:56 Kaynak: İHA
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