Başkan Ekinci'den Bayram mesajı - Son Dakika

Başkan Ekinci'den Bayram mesajı
Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci Ramazan Bayramı münasebeti ile bir mesaj yayımladı.
Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci Ramazan Bayramı münasebeti ile bir mesaj yayımladı. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutlayan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci mesajında, "Sadece ülke olarak değil, dünya olarak çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Pandemi yüzünden insanlığın sağlığı tehlikede. Bu nedenle bu bayramı sevdiklerimizden ayrı geçireceğiz. Fakat endişelenmemize gerek yok. Hükümetimizin izlediği yol haritası ile bu zorlu süreçten çabucak kurtulacağız. Sağlık çalışanlarımız, sağlıklı yarınlar için gece gündüz demeden bizim için mücadele ediyor. Sağlıklı yarınlarda daha güzel bayramlar kutlamak dileğiyle. Başta Viranşehir halkı olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutlarım" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 03:58 Kaynak: İHA
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