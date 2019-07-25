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Başkan Ekinci gazetecilerle bir araya geldi

1 saat önce

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle ilçede görev yapan gazetecilerle Üçtepeler Belediye Sosyal Tesislerinde bir araya geldi.

Başkan Ekinci gazetecilerle bir araya geldi, System.String[]
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle ilçede görev yapan gazetecilerle Üçtepeler Belediye Sosyal Tesislerinde bir araya geldi.
Gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayan Ekinci, özellikle yerel basının çok zor şartlar altında görev yaptığını söyledi.
Ekinci, "Hiçbir şekilde kağıt mürekkep desteği almadan, halkımıza en hızlı yol ile en kısa sürede en doğru haberi ulaştırmaya çalışan sizler aynı zamanda önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Sizler, halkın haber alma, bilgi edinme hakkının olmazsa olmazı, savunucusu ve temsilcilerisiniz. Bugüne kadar hep doğru, tarafsız, objektif bilgiyi topluma ulaştırmanın gayreti içinde oldunuz. Bundan sonra da aynı sorumlulukla hareket edeceğinize inancım tamdır. Bu önemli gün vesilesiyle bütün basın çalışanlarının bayramını kutluyor, huzurlu, mutlu ve başarılı bir meslek hayatı diliyorum." dedi.
Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun, Ekinci, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:34 Kaynak: AA
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