Başkan Ekinci sporcularla bir araya geldi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci şampiyonada başarılı olan sporcularla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kick boks ve bilek güreşi Türkiye şampiyonasında başarı elde eden Viranşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları, Başkan Ekinci ile buluştu.

Sporcular ve antrenörleriyle sohbet eden Başkan Ekinci, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Viranşehir Belediyesi olarak spora her türlü katkıyı vereceklerini söyledi.

Ekinci, sporculara çeyrek altın hediye ederek, "Viranşehir'i başarılı bir şekilde temsil ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah yeni nesilleri de yanınıza alarak yeni başarılara imza atarsınız. Biz her zaman sizin emrinizdeyiz." dedi.

Bilek Güreşi Antrenörü Şükrü Güngür ve Kick Boks Antrenörü Gülbarin Ayaş ile sporcular da, kendilerine her türlü desteği sunan ve aldıkları başarılı sonuçlardan dolayı çeyrek altınla ödüllendiren Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'ye teşekkür ettiler.

Ziyaret, toplu çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.