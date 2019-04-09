Başkan Ekinci Voleybolcuları Kabul Etti

Sorgun
Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci
, Türkiye Voleybol Federasyonu
1. Lig finallerine yükselen Sorgun Belediyesporlu voleybolcular ile makamında bir araya geldi.
Ekinci, Kayseri
'de oynanan yarı final müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek birinci olup, finale çıkan oyuncuları tebrik etti.
Bundan sonraki aşamalarda takıma destek sözü veren Ekinci, "Sizler Türkiye'nin en önemli takımlarını yenerek finale çıkmış bir takımsınız. Sizlerle gurur duyduk. Şuna kesinlikle eminim ki, final maçlarında da rakiplerinizi yenip bizleri voleybolun süper ligi olan Efeler Ligi'ne taşıyacaksınız. Bizler de sizlere gücümüz yettiği oranda destek olmaya çalışacağız." dedi.
Başkan Ekinci, yeni göreve başlamış olmasından dolayı Kayseri'de oynanan yarı final maçlarını izleme şansı bulamadığını ifade ederek, "Final maçlarını izlemek ve taraftarlarımızdan organize olmalarını ve orada takımlarını yalnız bırakmamalarını istiyorum. Bu konuda üzerimize düşen bir şey olursa yapmaya hazırız." diye konuştu.
Takım Kaptanı Ali Çayır da tek hedeflerinin Efeler Ligi olduğunu, bu hedefe kilitlendiklerini söyledi.