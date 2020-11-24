Başkan Ekrem Yüce'den okul inşaatında inceleme - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, inşaatı devam eden 48 derslikli yeni imam hatip lisesinde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüce, Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkımı gerçekleştirilen Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve askeri lojmanların bulunduğu alana inşaatı devam eden lisede incelemelerde bulundu.

Yüce, yoğun bir mesai harcanarak çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, işçilere kolaylıklar diledi.

Şehrin kültürünü ve hafızasını yansıtacak yeni imam hatip lisesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Yüce, şöyle konuştu:

"Toplam 10 bin 476 metrekarelik alanda gerçekleştirilecek proje ile Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu tek çatı altında birleştiriyoruz. Bu projeye emek veren birçok iş insanı oldu. Ben ayrı ayrı hepsine teşekkürü bir borç bilirim. İnşallah okulumuz açıldıktan sonra ülkemizin ve şehrimizin geleceğinde söz sahibi olacak gençleri yetiştirmeye devam edeceğiz. Mevlam bizi ecdadını bilen, nesillerini bilen, karakterini, düsturunu, vatanını, milletini bilen evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin."