Başkan Ekrem Yüce'den Toyota Türkiye Fabrikası'na ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Ekrem Yüce'den Toyota Türkiye Fabrikası'na ziyaret

21.03.2022 19:13
Başkan Ekrem Yüce'den Toyota Türkiye Fabrikası'na ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Toyota Türkiye Fabrikası'nı ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Toyota Türkiye Fabrikası'nı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, fabrikanın üretim alanını inceleyip yetkililerden bilgi alan Yüce, şehir sanayisini ve ekonomisini ileriye taşıyacak başarılı girişimlerin destekçisi olduklarını ifade etti.

Otomotiv sektörüne yön veren, gelişen, üreten ve kazandıran Toyota'ya desteklerinin süreceğini bildiren Yüce, şehir ekonomisini ve sanayisini zirveye taşımak için iş birliklerinin devam edeceğini kaydetti.

KDV iadesi sorunu için Hazine ve Maliye Bakanlığında çözüm adımlarının atıldığını belirten Yüce, şu bilgileri paylaştı:

"Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak KDV iadesinden kaynaklı kaybımızın giderilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde idari ve yasal çözüm çalışmalarını yakinen takip etmekteyiz. Bu sorunun bir an evvel çözüme kavuşacağını ümit ediyoruz. Söz konusu Sakarya Büyükşehir Belediyesinin gelir kaybını telafi etmek için şehrimizde faaliyet gösteren yüksek ithalat yapan firmalarımız ile 2 ay önce bir araya geldik ve ilimizin vergi gelirlerini artırarak Büyükşehir Belediyesinin maliye paylarını artırmaya yönelik çalışma başlattık. Bu bağlamda çalışmamıza destek olan tüm firmalarımıza şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum."

Yüce, ziyaretlere Toyota ile başladıklarını aktararak, "Yaklaşık bir ay önce başlayan iş birliğimizle Toyota ve diğer yüksek ithalat yapan firmaların ithalat aşamasında ödediği vergilerle Sakarya Büyükşehir Belediyesi maliye paylarının artması sağlanacaktır. Destekleri için sanayi kuruluşlarımıza ve şu anda ziyaretini gerçekleştirdiğimiz Toyota yönetimi adına Erdoğan Şahin Bey'e teşekkürlerimizi arz ederiz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Sakarya'da kar kalınlığı 3 metreyi buldu, evler kara gömüldü Sakarya'da kar kalınlığı 3 metreyi buldu, evler kara gömüldü Ölü yunuslar sahile vurdu, vatandaş tepki gösterdi Ölü yunuslar sahile vurdu, vatandaş tepki gösterdi

Toyota Türkiye, Sakarya, Maliye, TOYOTA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Ekrem Yüce'den Toyota Türkiye Fabrikası'na ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
19:03 "Asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak mı?" sorusuna AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi
18:28 Mehmet Sepil başkanlık görevinden istifa etti! Gözler Rus oligark Roman Abramovich'e çevrildi
18:23 Adana'daki gösterilere polis müdahale etti! Sert tepkiye AK Parti'den açıklama: Orantısız güç kullanılması kabul edilemez
18:03 Bakırköy Adliyesi'nde intihar! 5. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
17:58 Putin ile ilgili dikkat çeken analiz! Sivilleri neden hedef aldığı ortaya çıktı
17:52 İki ülkede milli takım kadrosuna katmak istiyor! Salih Özcan Türkiye ve Almanya arasında seçim yapacak
17:20 Boşanmak isteyen eşini kızının gözleri önünde başından vurdu
17:09 Giresunspor'un yıldızı Doukara'nın yaptığı hareket sonrası savunmaya çağrıldı!
16:38 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin
16:30 Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 19:20:25. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Ekrem Yüce'den Toyota Türkiye Fabrikası'na ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement