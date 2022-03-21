Başkan Ekrem Yüce'den Toyota Türkiye Fabrikası'na ziyaret - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Toyota Türkiye Fabrikası'nı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, fabrikanın üretim alanını inceleyip yetkililerden bilgi alan Yüce, şehir sanayisini ve ekonomisini ileriye taşıyacak başarılı girişimlerin destekçisi olduklarını ifade etti.

Otomotiv sektörüne yön veren, gelişen, üreten ve kazandıran Toyota'ya desteklerinin süreceğini bildiren Yüce, şehir ekonomisini ve sanayisini zirveye taşımak için iş birliklerinin devam edeceğini kaydetti.

KDV iadesi sorunu için Hazine ve Maliye Bakanlığında çözüm adımlarının atıldığını belirten Yüce, şu bilgileri paylaştı:

"Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak KDV iadesinden kaynaklı kaybımızın giderilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde idari ve yasal çözüm çalışmalarını yakinen takip etmekteyiz. Bu sorunun bir an evvel çözüme kavuşacağını ümit ediyoruz. Söz konusu Sakarya Büyükşehir Belediyesinin gelir kaybını telafi etmek için şehrimizde faaliyet gösteren yüksek ithalat yapan firmalarımız ile 2 ay önce bir araya geldik ve ilimizin vergi gelirlerini artırarak Büyükşehir Belediyesinin maliye paylarını artırmaya yönelik çalışma başlattık. Bu bağlamda çalışmamıza destek olan tüm firmalarımıza şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum."

Yüce, ziyaretlere Toyota ile başladıklarını aktararak, "Yaklaşık bir ay önce başlayan iş birliğimizle Toyota ve diğer yüksek ithalat yapan firmaların ithalat aşamasında ödediği vergilerle Sakarya Büyükşehir Belediyesi maliye paylarının artması sağlanacaktır. Destekleri için sanayi kuruluşlarımıza ve şu anda ziyaretini gerçekleştirdiğimiz Toyota yönetimi adına Erdoğan Şahin Bey'e teşekkürlerimizi arz ederiz." ifadelerini kullandı.