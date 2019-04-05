Son Dakika Haberleri: Başkan Ekrem Yüce Mazbatasını Aldı

Başkan Ekrem Yüce Mazbatasını Aldı

12 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ekrem Yüce, mazbatasını aldı.

Başkan Ekrem Yüce Mazbatasını Aldı, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ekrem Yüce, mazbatasını aldı.

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ekrem Yüce, mazbatasını aldı. İl Seçim Kurulu'nda gerçekleşen mazbata töreninde AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve teşkilat mensupları yer aldı. Tören sonrasında Ekrem Yüce, Sakarya'ya hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

"Tüm gayretimizle çalışacağız"

Yüzde 65'lik oy oranıyla Sakarya'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Sertaç Kesler'in elinden alan Ekrem Yüce, "31 Mart yerel seçimlerinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Sakarya için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Şehrimiz için çalışacak, daha iyi bir Sakarya'yı hemşerilerimizle birlikte inşa edeceğiz. Bizim Sakarya için hayallerimiz var" dedi. Fısfıs İsmail karakterine hayat veren Süleyman Yağcı ise Ekrem Yüce'yi tebrik ederek başarılar diledi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:59 Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Ekrem Yüce, Politika
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