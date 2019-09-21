Başkan Ekrem Yüce, "Millet Bahçesi ile şehrimiz yeni bir yaşam alanına kavuşacak"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ana teması 'Şehirlerin Dili' olan 2'nci Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehircilikle ilgili altını çizdiği mesajların önemine değindi.



Sakarya'yı tarihi mirasını koruyarak mimari ve estetiğiyle öne çıkan şehirler arasına taşıyacaklarını dile getiren Başkan Ekrem Yüce, "Cumhurbaşkanımızın şehircilikle ilgili konuşmalarını dinledik. İnşallah şehircilik anlayışımızla Türkiye'ye örnek bir Sakarya'yı inşa edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ana teması 'Şehirlerin Dili' olan 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'nde şehirlerin mekanla insanın buluştuğu yerler olduğunu ifade etti; dikey değil, yatay mimari vurgusunu yineledi. Çirkinleşen, ruhunu kaybeden, fiziki ve manevi olarak yıkıma uğrayan medeniyetlerin öne çıkma şansının olmadığını dile getirdi. Kültür ve medeniyetimizde çok önemli bir yeri olan mimari ve estetik anlayışı ile inşallah Sakarya'yı örnek gösterilen şehirler arasına taşıyacağız. Kent hayatının her alanına olumlu etki yapacak çalışmalar, medeniyet tasavvurumuzun estetik mimarisinden alacağımız referanslarla yatay mimari anlayışımızı şekillendireceğiz" dedi.



Sakarya'nın Millet Bahçesi ile yeni bir yaşam alanına kavuşacağını söyleyen Başkan Yüce,"Cumhurbaşkanımız konuşmalarında insanla şehir ilişkisine de dikkat çekerek insanın şehri güzelleştirdiği gibi şehrin de içindeki insanı geliştirdiğini belirtti. Biz; şehirlerimize hizmet etmekle, güzelleştirip, geleceğe hazırlamakla mükellefiz. İnsanı merkeze alan şehircilik anlayışımızla, doğasını, çevresini, yeşilini, suyunu koruyan bir bakış açısıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Millet Bahçesi ile şehrimiz yeni bir yaşam alanına kavuşacak. İnşallah biz de yeni yaşam alanları, yeşil alanlar inşa edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA