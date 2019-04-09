Son Dakika Haberleri: Başkan Ekrem Yüce: "Polis Teşkilatı'nın 174. Yıldönümü Kutlu Olsun"

Başkan Ekrem Yüce: "Polis Teşkilatı'nın 174. Yıldönümü Kutlu Olsun"

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve emniyet personelini Büyükşehir Belediyesi'nde konuk etti.

Başkan Ekrem Yüce:
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve emniyet personelini Büyükşehir Belediyesi'nde konuk etti.

Polis Haftası dolayısıyla gerçekleştirecekleri etkinlik için davetiye takdim eden İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Başkan Yüce'ye yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, başarılar diledi. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve emniyet mensuplarına ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden ve Polis Teşkilatı'nın 174. yıldönümünü kutlayan Başkan Ekrem Yüce, "Şehrimizin huzuru ve güvenliği için çalışan emniyet mensuplarımıza kolaylıklar diliyorum. Teşkilatımızın 174. kuruluş yıldönümünü kutluyor, tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası'nı tebrik ediyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Başkan Yüce'ye günün anısına çiçek takdim etti. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:34 Kaynak: İHA

Sakarya, Polis, Fatih, Ekrem Yüce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin Seçimlere En Çok İtiraz Ettiği Büyükçekmece'de Polis Operasyon Başlattı Devlet Bahçeli, Soru Soran FOX Haber Muhabirine Çıkıştı: Tilkilik Yapıyorsunuz! Milli Piyango İdaresi, Parasını Almayan Büyük İkramiye Talihlisi İçin Geri Sayıma Başladı Bahçeli, Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'ı Tanımadı: Aklanmadan Benim Başkanım Olamaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 15:07:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Ekrem Yüce: "Polis Teşkilatı'nın 174. Yıldönümü Kutlu Olsun"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]