Başkan Ekrem Yüce: "Polis Teşkilatı'nın 174. Yıldönümü Kutlu Olsun"
1 saat önce
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve emniyet personelini Büyükşehir Belediyesi'nde konuk etti.
Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce
, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih
Kaya ve emniyet personelini Büyükşehir Belediyesi'nde konuk etti. Polis Haftası
dolayısıyla gerçekleştirecekleri etkinlik için davetiye takdim eden İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Başkan Yüce'ye yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, başarılar diledi. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve emniyet mensuplarına ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden ve Polis Teşkilatı'nın 174. yıldönümünü kutlayan Başkan Ekrem Yüce, "Şehrimizin huzuru ve güvenliği için çalışan emniyet mensuplarımıza kolaylıklar diliyorum. Teşkilatımızın 174. kuruluş yıldönümünü kutluyor, tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası'nı tebrik ediyorum" dedi.
İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Başkan Yüce'ye günün anısına çiçek takdim etti. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:34 Kaynak: İHA
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