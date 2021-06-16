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Başkan Ekrem Yüce: "Sakarya'da hayvancılığa ivme katacak bir tesis kuruyoruz" - Son Dakika

Başkan Ekrem Yüce: "Sakarya'da hayvancılığa ivme katacak bir tesis kuruyoruz"

16.06.2021 16:53
Başkan Ekrem Yüce:

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye desteğiyle kurulan Sakarya Manda Yetiştiricileri Birliği'nin genel kurulunda şehirde hayvancılığın geliştirilmesi için Adapazarı'nda 52 bin 720 metrekare alana 320 baş manda kapasiteli tesis kurulacağı müjdesini verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye desteğiyle kurulan Sakarya Manda Yetiştiricileri Birliği'nin genel kurulunda şehirde hayvancılığın geliştirilmesi için Adapazarı'nda 52 bin 720 metrekare alana 320 baş manda kapasiteli tesis kurulacağı müjdesini verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye desteğiyle kurulan Sakarya Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği'nin ilk genel kuruluna katıldı. Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) binasında gerçekleştirilen toplantıda Tarım İl Müdür Vekili Ali Ulvi Özerdem, Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş, SERA A.Ş Genel Müdürü İsmail Kaya, Sakarya İl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hakan Candemir, Büyükşehir bürokratları, hayvan yetiştiricileri ve sektör temsilcileri yer aldı. Genel kurul maddeleri birlik üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

"Mozzarella peyniri ve manda kaymağı üretilecek"

Genel kurulda konuşan Başkan Yüce, kurdukları birliğin faaliyete geçmesi için Adapazarı Abalı Mahallesi'ndeki 52 bin 720 metrekarelik alana 300 baş manda kapasiteli modern bir tesis inşa edileceğini müjdeledi. Tesiste üretilen sütlerin mozzarella peyniri ve manda kaymağına dönüştürülerek piyasaya sunulacağını söyleyen Başkan Yüce, burada üreticilerle birlikte hayvan bakım, pazarlama ve ırk geliştirme konusunda eğitimler yapılacağını açıkladı.

"Sakarya hayvancılıkta ivme kazanacak"

Projenin Sakarya'da hayvancılığa ivme kazandıracağını belirten Başkan Yüce, "Sakarya'da hayvan sayısını artırmak ve üretimimizi güçlendirmek için Büyükşehir öncülüğünde Sakarya Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği'ni kurduk. Adapazarı Abalı'da 52 bin 720 metrekarelik bir alanda 300 baş manda kapasiteli modern bir tesis kuruyoruz. Burada üreticilerimizle birlikte bakım, pazarlama ve ırk geliştirme gibi konularda eğitimler düzenleyeceğiz. Yine tesis içerisinde yer alacak süt işleme merkezinde üreticilerimizin ürettiği sütler, mozzarella peyniri ve manda kaymağına dönüştürülerek iç ve dış piyasaya sunulacak. Birliğimizin ve kuracağımız birlikte hareket etme ruhunun şehrimizdeki mandacılık çalışmalarına ve hayvancılığa yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum. İnşallah hep birlikte ürün ve üretim çeşitliliğimizi artıracak Sakarya olarak piyasada söz sahibi olacağız" dedi.

"Vatandaşımız uygun fiyata kaliteli ürüne sahip olacak"

Başkan Yüce, bu proje sayesinde vatandaşların uygun fiyata kaliteli ürüne sahip olacağını ifade ederek, "Hemşerilerimizin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri için Süt 54, Bal 54, Yumurta 54, Et 54, Fındık 54 ve Kabak 54'ü kurduk. Geleneksel üretimi, modern teknolojiyle bir araya getirerek üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz. Kurduğumuz bu birlik ile öncelikli hedefimiz; teknolojik imkanları ve büyük sermayeleri sebebiyle pazardan en ciddi payı alan kurumsal işletmeler karşısında yerel ve küçük ölçekli işletmeleri desteklemek olacaktır. Böylece piyasadaki varlığımızı koruyabilecek ve rekabet için gerekli olan tüm donanıma sahip olabileceğiz. İhtiyaçları toptan temin edecek, daha uygun fiyata daha kaliteli ürünler alabileceğiz. En önemli ihtiyaçlarımızdan olan suni tohumlamayla ilgili kolayca temin imkanımız olacak. Hayvan sağlığı hizmetlerinden daha kolay yararlanabileceğiz. Hibe ve desteklerden hatta makul kredi imkanlarından, bakanlık projelerine başvurup destek alabileceğiz" diye konuştu.

"Sayıyı arttırıp üretime hız vereceğiz"

Sakarya'da 2 bin olan manda sayısını artırarak hayvancılık faaliyetlerine hız kazandıracaklarını söyleyen Başkan Yüce, "Manda kuvvetli yapısı, zahmetsiz beslenme yapısıyla üretimi tercih edilen bir hayvandır. Eti ve sütünün yanında kuvveti sebebiyle çeki hayvanı olarak da kullanılır. Dünya üzerindeki manda dağılımının %96,4'ü Asya kıtasındadır. Manda sayısının az olduğu Avrupa ülkelerinde modern tekniklerle üretim yapılmakta ve gelirler de her geçen gün artmakta. Manda sütünün diğer sütler karşısında sahip olduğu üstünlüğü iyi kavramamız ve bu üstünlükten yararlanmamız gerekiyor. Sakarya'mızda uzun yıllar manda yetiştiriciliği yapılmış ancak bu iş son dönemde, ülkede olduğu gibi epey yavaşlamıştır. Çok şükür ki Tarım ve Orman Bakanlığımız eliyle manda sayılarının kayıt altına alınması ve üretimin teşvik edilmesiyle bu azalma durmuştur. Şu an için şehrimizde bulunan mandaların sayısı 2 bine ulaşmış durumda. Bu sayı bir birlik kurmak için yeterli. Ancak hayvancılık ve üretim için oldukça az. Yapacağımız çalışmalarla sayıyı artırıp üretime hız vereceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Yüce'ye destek teşekkürü

Tarım İl Müdür Vekili Ali Ulvi Özerdem, genel kurulun açılış konuşmasını yaptı. Özerdem, "Birliğin oluşmasında yaptığı önderlik ve vermiş olduğu destekler için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye teşekkür ediyorum. 8 ilçe 31 mahallemizde bulunan 55 mera ve diğer tüm tarımsal çalışmalarımızda paydaş olan Büyükşehir Belediyemize şükranlarımı sunuyorum. Hiç şüphesiz hayvancılık Sakarya'da büyük bir yere sahip. Manda yetiştiriciliğinde de söz sahibi olacağımıza inanıyor, birliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda birlik üyeleri ve katılımcılar Başkan Yüce ile günün anısına fotoğraf çekildi. - SAKARYA

Başkan Ekrem Yüce: Sakarya'da hayvancılığa ivme katacak bir tesis kuruyoruz
Başkan Ekrem Yüce: Sakarya'da hayvancılığa ivme katacak bir tesis kuruyoruz
Başkan Ekrem Yüce: Sakarya'da hayvancılığa ivme katacak bir tesis kuruyoruz
Başkan Ekrem Yüce: Sakarya'da hayvancılığa ivme katacak bir tesis kuruyoruz
Başkan Ekrem Yüce: Sakarya'da hayvancılığa ivme katacak bir tesis kuruyoruz
Başkan Ekrem Yüce: Sakarya'da hayvancılığa ivme katacak bir tesis kuruyoruz

Ekrem Yüce, Adapazarı, Sakarya, Tarım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Ekrem Yüce: 'Sakarya'da hayvancılığa ivme katacak bir tesis kuruyoruz' - Son Dakika


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