Başkan Ekrem Yüce Sakaryaspor'un maçını izledi - Son Dakika

Başkan Ekrem Yüce Sakaryaspor'un maçını izledi
02.05.2021 19:25
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor'un Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Etimesgut Belediyespor ile oynadığı maçı seyretti.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor'un Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Etimesgut Belediyespor ile oynadığı maçı seyretti.
Sahadan 4-2'lik skorla galip ayrılan teknik ekip ve sporcuları tebrik eden Başkan Yüce, Kulüp Başkanı Cevat Ekşi'den takımın son durumuna ilişkin bilgi aldı.
Yüce, Sakaryaspor'un play-off'tan üst lige adını yazdıracağına inandıklarını dile getirerek, "Takımımıza güveniyoruz. Bu ligden çıkacak güce sahip takımımız var. İnanıyoruz, beklediğimiz şampiyonluk hepimize bayram sevinci yaşatacak." dedi.
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